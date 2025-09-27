La sanidad pública inquieta en Sagunt

La necesidad de mejoras en la sanidad pública preocupa en Sagunt a numerosos colectivos y vecinos. Así se pudo ver en la charla-coloquio celebrada este jueves sobre la situación actual en el Departamento de Salud de Sagunt, un acto convocado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en Camp de Morvedre y Alto Palancia, junto a la Unión Intercomarcal de CCOO Camp de Morvedre y Alto Palancia, la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià (ACDESA-PV).

"Fue un éxito de público, ya que la sala principal del centro cívico de Sagunt se llenó de ciudadanos y ciudadanas que acudieron para mostrar su interés y preocupación por las condiciones de la sanidad pública en Sagunt, pero también en la Comunitat Valenciana", afirman desde la organización. A la cita acudieron asociaciones culturales, de vecinos, de pacientes y representantes políticos, como el edil de Sanidad, Javier Timón.

Asistentes al acto. / CCOO

Preocupaciones

Durante el coloquio, varios de los asistentes intervinieron proponiendo ideas y analizando situaciones sobre diversos aspectos de la sanidad pública actual. Un ejemplo claro fue la preocupación que mostraron algunos por "las pésimas condiciones" que presenta el consultorio auxiliar situado en el barrio saguntino de El Raval, entre otros temas.

A este respecto, CCOO denuncia deficiencias graves en este centro como una "señalización inadecuada de emergencias, humedades, falso techo en mal estado y problemas eléctricos en el sótano-almacén. "Este consultorio es clave como servicio de proximidad para el barrio, pero precisa una reforma inmediata para garantizar seguridad y calidad asistencial", exponen desde el sindicato.

Otro de los asuntos que se abordó fue la amortización de plazas en el Hospital de Sagunt. Según el sindicato, se han eliminado un total de 6 plazas (pinche, costurero/a, mecánico/a, etc.), que se han reconvertido y destinado a otros hospitales de la Comunitat Valenciana, un hecho que no entienden después del crecimiento de población que ha experimentado Sagunt de casi un 8% en los últimos cinco años, superando ya los 73.000 habitantes y lo que queda por venir. "Es incomprensible que en plena expansión demográfica y tecnológica (gigafactoría), el hospital pierda personal", lamentan pese a que la Conselleria quitara hierro a la medida asegurando que no era personal sanitario.

Las listas de espera también fueron protagonistas del análisis. Según los datos que maneja el sindicato, "entre 2024 y 2025 los tiempos de espera se han duplicado en la mayoría de especialidades", si bien como ya informó Levante-EMV, Sanitat asegura que la espera quirúrgica media y en Consultas Externas se ha reducido desde 2023.

Unidad Daño cerebral

También desde CC OO se exige la apertura de la Unidad de Daño Cerebral (UDCA), "cuyas obras están finalizadas desde 2023, con una inversión de cerca de 500.000 euros", pero la unidad sigue cerrada en 2025. Recuerdan que el Daño Cerebral Adquirido (DCA) es la principal causa de discapacidad en España (650.000 personas conviven con secuelas). "Reivindicamos mayor financiación y remuneración a las asociaciones de salud mental, que son claves para dar apoyo tanto a los pacientes como a sus familias. Una inversión adecuada permitiría mejorar su calidad de vida y aliviar la sobrecarga asistencial del sistema público", indican.

El público, como apuntan desde el sindicato, puso de manifiesto la necesidad de crear redes ciudadanas, con el objetivo de defender la sanidad pública y luchar contra los recortes, en la línea de la necesidad de defender la sanidad pública como un derecho universal y de calidad, como resalta CC OO.