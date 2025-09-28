Morvedre paraliza todo tipo de actividades por la alerta roja

La declaración de la Generalitat Valenciana de alerta roja por lluvias en el litoral de la provincia de València para este lunes ha llevado a los ayuntamientos del Camp de Morvedre a suspender las clases y adoptar otras medidas pues, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología ( AEMET ), podrían acumularse precipitaciones por valor de 180 mm en 12 horas.

La decisión se ha adoptado a través de la Comisión de Emergencias comarcal que también ha aplazado cualquier tipo de actividad municipal deportiva, cultural o de ocio este lunes 29. Asimismo, se cerrarán al tráfico barrancos, ramblas y zonas inundables.

Se recomienda optar por el teletrabajo

En los consistorios del Camp de Morvedre se aplicará, preferentemente, el teletrabajo, para evitar los desplazamientos de las personas trabajadoras. Además, se ha recomendado a las empresas de la comarca que opten por esta modalidad de trabajo remoto, mientras permanezca activa la alerta por riesgo extremo de lluvias.

Evitar trayectos por carretera y seguir indicaciones de las autoridades

También se ha recomendado a la ciudadanía evitar los trayectos por carretera no urgentes y, en caso de tener que hacerlos, se informe convenientemente a través de fuentes oficiales de las condiciones de la carretera y las previsiones meteorológicas.

Se recomienda, además, no estacionar en ramblas, cauces secos o zonas inundables, estar al corriente de la información y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.