Morvedre paraliza todo tipo de actividades por la alerta roja
La suspensión de las clases se suma a otras medidas como los cierres al tráfico de zonas inundables y diversas recomendaciones
La declaración de la Generalitat Valenciana de alerta roja por lluvias en el litoral de la provincia de València para este lunes ha llevado a los ayuntamientos del Camp de Morvedre a suspender las clases y adoptar otras medidas pues, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podrían acumularse precipitaciones por valor de 180 mm en 12 horas.
La decisión se ha adoptado a través de la Comisión de Emergencias comarcal que también ha aplazado cualquier tipo de actividad municipal deportiva, cultural o de ocio este lunes 29. Asimismo, se cerrarán al tráfico barrancos, ramblas y zonas inundables.
Se recomienda optar por el teletrabajo
En los consistorios del Camp de Morvedre se aplicará, preferentemente, el teletrabajo, para evitar los desplazamientos de las personas trabajadoras. Además, se ha recomendado a las empresas de la comarca que opten por esta modalidad de trabajo remoto, mientras permanezca activa la alerta por riesgo extremo de lluvias.
Evitar trayectos por carretera y seguir indicaciones de las autoridades
También se ha recomendado a la ciudadanía evitar los trayectos por carretera no urgentes y, en caso de tener que hacerlos, se informe convenientemente a través de fuentes oficiales de las condiciones de la carretera y las previsiones meteorológicas.
Se recomienda, además, no estacionar en ramblas, cauces secos o zonas inundables, estar al corriente de la información y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo varapalo para las playas del norte de Sagunt y Canet
- Cambio en la reivindicación de la Cruz gigante del Garbí
- El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal
- Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores
- Los voluntarios vuelven al Castillo de Sagunt con apoyo extra
- El hostelero del Garbí dimite como concejal de Vox
- Canet inicia nuevas conexiones a la playa tras dos años de espera
- Original mapa del Port de Sagunt