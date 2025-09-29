Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: "El peligro existe"

La alerta roja por lluvias mantiene al Ayuntamiento de Sagunt con numerosos efectivos volcados en atender posibles situaciones de emergencia, por mucho que las primeras horas hayan estado marcadas por la ausencia de incidentes y por notables diferencias en las precipitaciones acumuladas en distintos puntos de la ciudad.

La empresa municipal SAG ha suspendido temporalmente la recogida de residuos a lo largo de este día para así centrarse en prestar servicios de señalización y grúa en caso de emergencias.

El alcalde, Darío Moreno, ha reconocido que "desde las 4 de la mañana estamos en alerta roja en una situación muy cambiante", pero ha alertado de que "el peligro existe".

Anuncio de la empresa SAG. / Levante-EMV

"Es una de estas situaciones meteorológicas en las que es muy difícil predecir si va a llover mucho, va a llover poco e incluso en algún escenario no llega a llover, pero el peligro existe. Existe peligro de que durante una hora y media, dos horas a lo largo del día, se pueda generar fuertes precipitaciones que lleven a graves problemas y recordemos, además, de que en la misma zona en la que está Sagunto han encardinado también a todos los municipios de la dana, con lo cual hay otra parte de alerta roja que es llamar a la precaución".

"Dedicar recursos a donde se necesiten"

En este sentido, insta a la precaución y a la colaboración ciudadana, "porque los recursos se tienen que dedicar allá donde realmente se necesitan. De ahí esa máxima precaución por parte de los ayuntamientos del Camp de Morvedre suspendiendo todo tipo de actividades, las clases, actividades culturales, deportivas, etcétera y la llamada a evitar traslados y al teletrabajo en la medida de lo posible. Es un día para intentar aportar nuestro granito de arena para que los servicios de emergencia se puedan dedicar allá donde más se necesiten".