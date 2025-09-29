El toro de cartón volverá al barrio de Sant Miquel de Sagunt tras 35 años

El emblemático 'bou de cartó' del barrio de Sant Miquel de Sagunt volverá a sus calles próximamente tras 35 años de ausencia.

Salvador Moros y su familia se han fijado este objetivo con tal de "revivir una de las tradiciones más queridas por generaciones de saguntinos".

Para ello, hicieron todo tipo de averiguaciones hasta dar con la familia de su creador. Tras explicarles su proyecto, se volcaron en restaurarla con idea de recuperar la tradición.

La cita estaba prevista para este lunes 29, coincidiendo con el Día de Sant Miquel después de la tradicional misa y la habitual merienda.

Sin embargo, la alerta roja por lluvias les ha hecho posponer la celebración. "La intención es hacerla un día de esta semana, pero aún no lo tenemos claro", explica Salvador.

Este regreso, como indican sus impulsores, "supone un viaje en el tiempo que une pasado y presente: la fotografía histórica de los niños y jóvenes de los años 60/70, posando con el toro de cartón, y el cartel actual que anuncia la esperada vuelta del evento, se convierten en símbolos de la memoria colectiva y de la ilusión renovada por recuperar la fiesta".

A su juicio, "el bou de cartró de Sant Miquel no es solo una tradición lúdica, sino también una muestra de identidad cultural y de arraigo vecinal que, tras más de tres décadas, vuelve a unir a vecinos y visitantes en torno a la alegría de la fiesta".