Competitivos playbacks falleros en Sagunt

El aparcamiento del pabellón René Marigil de Sagunt acogió el multitudinario certamen de Playbacks de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) durante este fin de semana, en el que hubo gran competencia y nivel entre las comisiones

Aún así, la falla Plaça Rodrigo fue la gran vencedora de la cita con el premio al «Mejor playback», además de otros tantos galardones.

El segundo puesto fue para la falla la Marina y el tercero para la falla el Romano. El mismo orden se quedó para la «Interpretación» y el premio al mejor «vestuario, al que se sumó el de «Escenografía», aunque en este caso, el Romano fue segundo y Marina tercero.

La actuación de todas las comisiones fue un ejemplo de trabajo que se dejó sentir en la puesta en escena, espectacular. En cuanto a «Coreografía», el primero fue para Plaça Rodrigo, seguido de els Vents y la Marina. El «Ingenio y la Originalidad» recayeron en la Marina, Plaça Rodrigo y el Mercat. El galardón de «Entretenimiento y gracia» para las falla Doctor Palos, Avinguda 3 d’Abril y Plaça Rodrigo, por ese orden.

Puesta en escena de la Marina. / FJFS

Infantiles

Después de una jornada maratoniana, el domingo, a las 17 horas comenzaron los playbacks infantiles, en los que actuaron además todos los representantes infantiles 2026, encabezados por la Fallera Mayor Infantil de la FJFS, Noa Barea y su Corte de Honor, como lo hicieron el día de antes los adultos con la Fallera Mayor, Ana Martínez y su corte, junto a sus falleras mayores del año.

Los presidentes también tuvieron su actuación, al igual que las falleras mayores de 2026 y sus cortes de honor.

Momentos del playbacks del Romano / FJFS

Los playbacks son una de las citas más participativas a las que asistieron más de 3.000 personas.