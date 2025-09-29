Las fiestas de Moros y Cristianos comienzan con fuerza en Sagunt

El balance del primer tramo de los festejos programados por la Asociación de fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto ha sido "inmejorable", según el presidente del colectivo, Patrick Salvador.

Una de las razones es el récord de participación alcanzado en el 'Sopar d'olla' de la Glorieta, donde se sirvieron cerca de mil raciones, una cifra hasta ahora no se alcanzaba.

Durante la jornada del sábado el tradicional Alardo realizó su cortejo encabezado por un grupo de 11 disparadores. Eran personas especializadas con licencia de armas para poder utilizar el clásico arcabuz con pólvora negra.

Un instante del Alardo. / Héctor Genovés

El desfile recorrió las principales avenidas con la intención de anunciar la celebración a toda la ciudad y avanzar lo que se avecina dentro de una fiesta "que no para de crecer", como destaca Salvador, que agradece la presencia de la banda musical de Gilet interpretando marchas moras y cristianas, así como la “indispensable la colaboración de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y SAG”.

Importancia de potenciar la fiesta

El presidente de la asociación destaca a Levante-EMV: “Hemos vivido un intenso fin de semana que busca anunciar los días grandes de una fiesta abierta, cercana y participativa con todos los vecinos de Sagunt”. “Ya en el excelente pregón a cargo del presidente de la Diputació Vicent Mompó se nos recordó la importancia de potenciar nuestra fiesta de Moros y Cristianos como motor económico, turístico y social, que esta edición cumple su 35 aniversario”, afirma.

“Ahora toca animar a la ciudad a que siga participando con nosotros de los actos que quedan por venir: Despojo del moro, entrada y embajadas, ya que sin duda serán unos actos espectaculares y dignos de la mejor fiesta de Moros y Cristianos del norte de Valencia”, añade.