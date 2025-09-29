Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morvedre retoma este martes la actividad escolar

El Grupo de Emergencias comarcal decide mantener la suspensión de las actividades deportivas, culturales y de ocio al aire libre

Primeras horas de alerta roja en Sagunt

Primeras horas de alerta roja en Sagunt

Daniel Tortajada

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La mejora en las previsiones meteorológicas para este martes, día 30, a partir de las 6 horas de la mañana han llevado a los ayuntamientos del Camp de Morvedre a levantar todas las restricciones que habían decretado para hoy en recintos cerrados como colegios, centros culturales y bibliotecas.

Esto supondrá un regreso a las clases de colegios e institutos de la comarca, según se ha acordado en el Grupo de Emergencias comarcal creado a raíz de la dana de hace casi un año que provocó más de 200 fallecimientos en otras comarcas valencianas.

El grupo de trabajo -integrado por los consistorios de Sagunto y Canet y las mancomunidades de Les Valls y La Baronia- también ha decidido retomar este martes las actividades municipales deportivas, culturales o de ocio en espacios cerrados. Por contra, aquellas que se realizan en espacios abiertos quedarán, por ahora, suspendidas.

Alerta roja vigente hasta las 00.00 h

Sin embargo, desde los ayuntamientos del Camp de Morvedre se ha pedido a la ciudadanía máxima precaución, dado que hasta las 00.00 h la alerta roja continúa activa. Así, a lo largo de las próximas horas, especialmente entre las 22.00 h y las 00.00 h, todavía podrían producirse lluvias muy intensas. A partir de las 00.00 h se activará la alerta naranja y hacia las 12.00 h de mañana, martes 30, se prevé que el episodio de lluvias concluya.

Evitar trayectos por carretera

También se recuerda a la ciudadanía que ante el episodio de lluvias evite hacer trayectos por carretera no urgentes y, en caso de tener que hacerlos, se informe convenientemente a través de fuentes oficiales de las condiciones de la carretera y las previsiones meteorológicas.

Se recomienda, además, evitar estacionar en ramblas, cauces secos o zonas inundables. Es fundamental, igualmente, estar al corriente de la información a través de fuentes oficiales y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents