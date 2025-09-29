Morvedre retoma este martes la actividad escolar

La mejora en las previsiones meteorológicas para este martes, día 30, a partir de las 6 horas de la mañana han llevado a los ayuntamientos del Camp de Morvedre a levantar todas las restricciones que habían decretado para hoy en recintos cerrados como colegios, centros culturales y bibliotecas.

Esto supondrá un regreso a las clases de colegios e institutos de la comarca, según se ha acordado en el Grupo de Emergencias comarcal creado a raíz de la dana de hace casi un año que provocó más de 200 fallecimientos en otras comarcas valencianas.

El grupo de trabajo -integrado por los consistorios de Sagunto y Canet y las mancomunidades de Les Valls y La Baronia- también ha decidido retomar este martes las actividades municipales deportivas, culturales o de ocio en espacios cerrados. Por contra, aquellas que se realizan en espacios abiertos quedarán, por ahora, suspendidas.

Alerta roja vigente hasta las 00.00 h

Sin embargo, desde los ayuntamientos del Camp de Morvedre se ha pedido a la ciudadanía máxima precaución, dado que hasta las 00.00 h la alerta roja continúa activa. Así, a lo largo de las próximas horas, especialmente entre las 22.00 h y las 00.00 h, todavía podrían producirse lluvias muy intensas. A partir de las 00.00 h se activará la alerta naranja y hacia las 12.00 h de mañana, martes 30, se prevé que el episodio de lluvias concluya.

Evitar trayectos por carretera

También se recuerda a la ciudadanía que ante el episodio de lluvias evite hacer trayectos por carretera no urgentes y, en caso de tener que hacerlos, se informe convenientemente a través de fuentes oficiales de las condiciones de la carretera y las previsiones meteorológicas.

Se recomienda, además, evitar estacionar en ramblas, cauces secos o zonas inundables. Es fundamental, igualmente, estar al corriente de la información a través de fuentes oficiales y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.