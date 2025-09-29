Los Premios Orpheo 2025 ya tienen ganadores en Morvedre

Los Premios Orpheo de la Música ya tienen ganadores. La Junta Comarcal de Sociedades Musicales Federadas del Camp de Morvedre los ha dado a conocer poco antes de la X Gala de la Música del Camp de Morvedre 2025, donde se realizará la entrega, tal y como se viene haciendo en diez ediciones consecutivas solo interrumpidas un año por la pandemia.

Este evento volverá a poner en valor la creación musical en la comarca, "el talento, el esfuerzo, el compromiso y la trayectoria de personas y entidades vinculadas al mundo de las sociedades musicales".

El evento se llevará a cabo el 5 de octubre en el Auditorio del Centro Cívico de Gilet. Durante la gala intervendrán varias agrupaciones musicales de la comarca: Societat Músico-Cultural d’Albalat dels Tarongers, Associació Musical d’Alfara de la Baronia, Agrupació Músico-Cultural d’Algar del Palància y Joventut Musical Verge de l’Estrella de Gilet que alternarán sus interpretaciones con la entrega de galardones.

Los premiados Orpheo 2025

En esta edición, la Junta Comarcal ha distinguido a referentes de distintos ámbitos de la vida musical. El galardón especial de la Junta Directiva Comarcal ha sido para Daniela González Almansa, presidenta de la FSMCV.

El Orpheo a la colaboración ha ido a parar a dos instituciones, la Mancomunitat de les Valls y la Mancomunitat de La Baronia, así como a David Merseguer Royo.

El galardón a toda una vida dedicada a la música se ha concedido a Rafael Alandí Merí, de la Unió Musical d’Algímia.

También se ha reconocido la trayectoria académica en grado profesional a Sergio Garfella Pérez (piano) y en superior, al saguntino Joan Tarazona Berzosa (oboe).

El Premio Orpheo a los miembros de sociedades musicales se han concedido esta vez a Inma Esteve Bru (Albalat dels Tarongers), José Enguídanos Navarrete (Alfara de la Baronia), Vicente Cabrero Pomer (Algar del Palància), Francisco Peña Garriga (Algímia), Vicenta Martínez Torrent (Canet d’en Berenguer), Josefina Blasco Caudet (Estivella), Francisco Badía Beltrán (Faura), Juan José Orón Orón (Gilet), José Manuel Guerrero Reyes (Petres), Alberto Andrés Boria (Quart de les Valls), Molina de Aragón (Quartell), Antonio Conde Soriano (Sagunt), y Manuel Vizcaíno Jiménez (Port de Sagunt).

Estos galardonados representan diversos ámbitos de la vida musical comarcal: la gestión institucional, la colaboración intermunicipal, la dedicación vital, los méritos académicos, y el reconocimiento a quienes, desde su sociedad musical, contribuyen a cultivar el espíritu de las bandas en nuestro territorio.

Significado del acto

La Gala de la Música del Camp de Morvedre, según sus organizadores, "se ha consolidado como un acto de referencia en el panorama musical valenciano" y esta edición"pretende seguir siendo un punto de encuentro festivo y de reconocimiento para todos los actores de la música en el Camp de Morvedre".

Con este acto, la Junta Comarcal "reafirma su voluntad de estrechar vínculos entre las sociedades musicales, visibilizar su papel cultural y pedagógico, y fomentar el orgullo comunitario alrededor de la música", resalta.