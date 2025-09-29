Las primeras horas de la alerta roja dejan lluvia desigual en Morvedre

Las lluvias han dejado ya más de 47 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el día en el casco urbano de Sagunt pues en la estación situada en el Port, la cifra se reduce hasta los 24,6 y en la zona internúcleos aún baja más hasta los 23, según las mediciones de Inforatge.

En Canet d’en Berenguer, el acumulado aún desciende más hasta los 21,8, de acuerdo con el mismo portal, y desde el consistorio aseguran que la noche ha transcurrido sin incidentes.

En el resto de la comarca destacan los 44,4 litros acumulados en Segart y los 41,7 en Algímia d' Alfara hasta las 10, 22 horas de hoy; unas cifras que se reducen a los 27,6 en Algar de Palancia y a los 12,8 en Quartell, según la información de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Vista de Sagunt, esta mañana. / Levante-EMV

Las precipitaciones más intensas en Sagunt se han producido entre la 1.30 y las 2 horas de la madrugada acompañadas de fuerte aparato eléctrico.

Según fuentes municipales, 'se ha adelantado el episodio, pero era un frente aislado'.

Esto ha llevado a cerrar el tráfico de manera puntual en puntos conflictivos pero a primera hora de la mañana ya se había recuperado normalidad de forma generalizada e incluso el badén inundable del acceso sur al Port de Sagunt estaba abierto.

Cortes por precaución

Aún así, ahora mismo está cerrado un punto del Port donde se suele acumular agua y saltan las trapas de alcantarillado: El cruce de la avenida Mediterráneo que linda con el paseo marítimo con Camp de Morvedre, pero a la altura del bar la Lonja.

Vía cortada entre el Port de Sagunt y Canet. / Levante-EMV

También se impide circular por los accesos cauce del río por precaución, incluida la vía que une de la playa del Port con la de Canet.

Además, se mantienen todos los servicios activados en previsión a las fuertes lluvias que han llevado a la Generalitat decretar la alerta roja y a los ayuntamientos del Camp de Morvedre a suspender las clases y todo tipo de actividades culturales, deportivas o de ocio.

Dese el Ayuntamiento de Sagunt se recuerda en este sentido que "la alerta roja estará vigente a lo largo de todo el día de hoy" y este episodio puede resultar muy cambiante", de modo que "en muy poco tiempo pueden producirse lluvias muy intensas". Por eso, piden que se eviten los desplazamientos y se actúe con máxima precaución.