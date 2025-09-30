El colegio de Canet reabrirá con restricciones al aparecer 28 goteras

La empresa responsable de la ampliación del colegio Les Palmeres de Canet d'en Berenguer ha asumido la responsabilidad por los desperfectos ocasionados como consecuencia del episodio de lluvias de esta semana, que provocó el desprendimiento de varias zonas del falso techo, la inundación de distintas aulas y la suspensión de las clases durante este martes.

Y es que, después de que el conserje se encontrara a primera hora de la mañana los daños ocasionados por los cerca de 45 litros por metro cuadrado registrados en la localidad del Camp de Morvedre, la posterior revisión detectó hasta 28 goteras, muchas de ellas en la zona inaugurada a principios de este curso, pero otras también en el edificio antiguo.

Levante-EMV

Fuentes municipales confirman que la constructora se hará cargo de todas las reparaciones, después de que las principales vías de agua estuvieran provocadas por un error a la hora de realizar las pruebas de estanqueidad de las bajantes, que no se destaponaron al acabar. Así, como explica el alcalde, Pere Antoni, las lluvias acumuladas "pasaron por encima de lo que sería la impermeabilización del techado. La tela asfáltica filtró a través del hormigón y se depositó en el falso techo hasta que no pudo soportar tanto peso y colapsó".

Cubierta taladrada

Pero ahí no se acabaron los problemas, ya que la desconcertante aparición de tantas goteras encontró su explicación en los agujeros que la constructora realizó en el techo para instalar las líneas de vida de los operarios que prepararon la cubierta para la instalación de placas fotovoltaicas.

Así, durante toda la tarde de este martes se procedió a hacer los arreglos necesarios para que este miércoles se reabra el colegio Les Palmeres, aunque con restricciones en las propias aulas y en un pasillo, que se mantendrá clausurado, al registrar los mayores daños.

En cualquier caso, el informe técnico elaborado por la constructora y ratificado por los técnicos municipales alerta de la necesidad de suspender las clases en caso de nuevas lluvias durante los próximos días, hasta que se solucionen las goteras de forma definitiva.

Daños en mobiliario y equipos

En el recuento de los desperfectos, tanto mobiliario recientemente estrenado como distinto material se vio afectado, incluidos algunos equipos de las aulas de informática y música, según confirman desde el Ayuntamiento de Canet.

Tras confirmarse la suspensión de las clases para el martes, la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de Les Palmeres mostró su preocupación por "lo que podría haber pasado si -el desprendimiento del falso techo y la caída del agua en cascada- hubiera ocurrido durante el horario lectivo" y denunció "el riesgo para los alumnos y el personal docente". Este colectivo también reclamó que se garantice la seguridad del centro.