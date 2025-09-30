Las «deficiencias operativas» y las prisas tumban dos adjudicaciones millonarias en Sagunt

Aigües de Sagunt se ha visto obligada a reiniciar un procedimiento de contratación y desistir de otro, que suman casi 2,9 millones de euros, por no justificar en un caso la tramitación por vía de urgencia y por detectar a tiempo, en el otro, las deficiencias operativas de los aparatos que tenía pensado adquirir.

Este último se trata de los planes de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua de renovar los contadores, concretamente más de 15.000, con módulo de radio Lorawan. Con un presupuesto próximo a los 1,8 millones, el procedimiento avanzó hasta el punto de adjudicarse a Xylem Water Solutions, cuya oferta fue la mejor valorada entre las tres empresas que se interesaron por el contrato.

Incidencias

Sin embargo, los responsables de Aigües de Sagunt detectaron que la tipología de esos contadores "estáticos con tecnología ultrasónica" que se querían implantar "está provocando incidencias en otras poblaciones similares". Para ampliar esta justificación, la empresa con capital público y privado añade que "se han identificado deficiencias operativas y técnicas que podrían comprometer el correcto desempeño y la eficiencia del servicio que se pretende garantizar.

Oficina de Aigües de Sagunt. / Daniel Tortajada

En aras del interés público y con el fin de asegurar la calidad, la fiabilidad y la eficiencia de los contadores de agua -añade el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV-, resulta imprescindible proceder a la revisión y actualización de las especificaciones técnicas, adaptándolas a una nueva tipología de equipos que cumpla con los estándares requeridos".

Ley de contratos

Bajo el amparo del artículo 152.2 de la Ley de Contratación del Sector Público, Aigües de Sagunt ha optado por "no celebrar el contrato antes de su formalización por razones de interés general debidamente justificadas". Entre estos motivos también se ha incluido que el servicio contemplaba la instalación de esos contadores, cuando la empresa cuenta en plantilla con cuatro trabajadores para asumir esas tareas.

Mientras este contrato todavía está en trámites de introducir las modificaciones para una nueva convocatoria, Aigües de Sagunt también se ha enfrentado con contratiempos en el suministro de licencias e implantación de los sistemas software necesarios para el desarrollo del proyecto Digitamed, que supera el millón de euros de presupuesto.

Urgencia

En este caso, la empresa también había llegado a la adjudicación del servicio, pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico obligó a reiniciar el procedimiento al no considerar justificado que se tramitara por vía de urgencia, lo que redujo a la mitad el plazo para la presentación de ofertas.

Misma empresa

Aigües de Sagunt no tardó en volver a licitar el contrato por vía ordinaria y, una vez superado el tiempo de aceptación de plicas, la única licitadora ha sido Global Omnium Idrica, la misma que ya concursó en el procedimiento original.