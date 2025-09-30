Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet

El alumnado del colegio de enseñanza Infantil y Primaria Les Palmeres de Canet d'en Berenguer tampoco tendrá clase durante este martes, después de que varias aulas de la zona del centro recientemente ampliada amanecieran anegadas este martes como consecuencia del colapso de las bajantes. Así lo han explicado los responsables de la obra inaugurada a principios de este mes, que han achacado el problema a un olvido a la hora de efectuar las pruebas de estanqueidad de las bajantes de las terrazas, al no destaponarse y provocar un colapso, con el consiguiente desborde, la caída de agua en cascada y el desprendimiento del falso techo.

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de Les Palmeres ha lamentado este "derrumbe parcial", además de mostrar su extrañeza, ya que las lluvias registradas en Canet durante este temporal o no han sido especialmente intensas, unos 45 litros por metro cuadrado durante la noche del lunes al martes. Desde este colectivo explican que el conserje fue quien descubrió el incidente y las familias fueron avisadas para que no llevaran al alumnado a clase. Posteriormente, se confirmó que quedaba suspendida la jornada lectiva, a expensas de arreglar los desperfectos y garantizar la seguridad del colegio.

Problema solucionado

Tanto responsables de la empresa que ejecutó las obras de ampliación como del Ayuntamiento de Canet, con el alcalde Pere Antoni a la cabeza, se personaron en el centro, donde los técnicos confirmaron que "es un problema que se soluciona enseguida. De hecho -explican- ya no entra agua".

Una de laz zona con más desperfectos. / Levante-EMV

El socialista ha ampliado las explicaciones del incidente asegurando que, al no quitar los tapones de las bajantes tras la prueba de estanquidad, el agua "ha pasado por encima de lo que sería la impermeabilización del techado. La tela asfáltica ha filtrado a través del hormigón y se ha depositado en el falso techo hasta que no ha podido soportar tanto peso y ha colapsado".

Riesgo

En cualquier caso, desde la AFA muestran su preocupación por "lo que podría haber pasado si hubiera ocurrido durante el horario lectivo" y denuncian "el riesgo para los alumnos y el personal docente". Y es que los daños se han centrado en la zona del primer ciclo de Primaria, según apuntan, donde están las clases de los estudiantes desde 6 años.

Además de exigir "responsabilidades" y reclamar "las medidas necesarias para garantizar la seguridad del colegio", los familiares del alumnado aseguran que la presencia de goteras se ha extendido por "toda la zona nueva" y han provocado daños tanto en mobiliario, recientemente estrenado, como en el material.

Vuelta a clase

Los responsables del centro están en constante comunicación con la AFA para informarles cuando se podrán retomar las clases o habrá que esperar. Por lo pronto, la empresa se dedica a desmontar los falsos techos para confirmar que todo está bien y el alcalde adelante que "seguramente" este miércoles se recuperará la normalidad en el colegio.