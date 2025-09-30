El "Otoño cultural" de Faura rinde homenaje a mujeres de la Guerra Civil y la Dictadura

Faura vivirá un Otoño Cultural, gracias a las diversas iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento con la colaboración d’Hort Art durante el mes de octubre. La propuesta, que combina música antigua, danza contemporánea y memoria histórica, ofrecerá varias actividades abiertas en toda la población entre el 4 y el 25 de octubre.

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha destacado que esta programación "supone el inicio de una enriquecedora temporada cultural que aglutina diferentes vertientes artísticas y de reflexión". En ese sentido, ha explicado que "desde el Ayuntamiento se trabaja para buscar actividades diversas, capaces de satisfacer todos los gustos y sensibilidades, y que a la vez refuerzan el compromiso de nuestro pueblo con la cultura como elemento de cohesión y participación ciudadana”.

Programación

El inicio de la programación tendrá lugar el día 4, a las 19 horas, al Matadero, con el concierto de música antigua “Vidimus Stellam”, cantos sagrados para una peregrinación a la Estrella, del grupo Las Trouvers. Se trata de un dúo de cantantes franceses especializado en música de la Edad media, que recientemente se ha proclamado ganador de la III edición del concurso internacional Before Beethoven Emergents, iniciativa impulsada por la soprano faurera Èlia Casanova.

Del 17 al 27 de octubre, Hort Art desplegará su programación habitual ‘Hojas de Otoño’, con varias propuestas artísticas y culturales que este año se enmarcan y se conectan con las otras actividades municipales del otoño.

Finalmente, el 25 de octubre a las 18 horas, la ciudadanía está invitada al Paseo "Memoria Histórica", con salida desde el Parque de la Rodana. Esta será la segunda de las tres citas del programa “Brindis por la Igualdad”, que, en esta ocasión, se dedicará a visibilizar la memoria de las mujeres vinculadas a la Guerra Civil y la Dictadura. Durante el recorrido se visitarán espacios del parque que evocan figuras colectivas e individuales como las 13 Roses, Carmelina Sánchez-Cutillas, Clara Campoamor, las ‘Sinsombrero’ o María "la Jabalina", ejemplos de lucha, resistencia y compromiso con la libertad.

Lluís Ocaña

El acto también servirá para recordar la figura de Lluís Ocaña Navarro, alcalde-presidente del Consejo Municipal de Faura durante la Guerra Civil, justo dos días después de cumplirse 85 años de su fusilamiento, una efeméride de gran importancia para la memoria colectiva del pueblo. Al mismo tiempo, la cita se enmarca en la conmemoración del 31 de octubre, Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura, establecido por ley, uniendo así la memoria local con la memoria democrática compartida.

Con Otoño Cultural, el Ayuntamiento de Faura presenta una nueva propuesta para mantener a lo largo de todo el año una programación cultural estable, diversa y de calidad, que combina actividades consolidadas con nuevas propuestas y que busca llegar a toda la ciudadanía, reforzando el papel de la cultura como herramienta de convivencia y crecimiento colectivo.