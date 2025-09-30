Sagunt afina su control de los tanques de tormentas y el bombeo de pluviales

Aigües de Sagunt avanza a trompicones en el desarrollo del programa Digitamed, que se nutre de cerca de 2,3 millones de euros de ayudas europeas, lo que marca un plazo muy definido para al menos tener en marchas las actuaciones comprometidas.

Con el objetivo general de modernizar los sistemas relacionados con la gestión del agua, uno de los contratos que se ha encontrado con sobresaltos es la instalación de telemando en la red de drenaje urbano y saneamiento, que permitirá afinar el control sobre estas redes y especialmente sobre los tanques de tormentas y las estaciones de bombeo de las aguas tanto pluviales como residuales.

Caudal, nivel y presión

Según explicaban desde la empresa cuando hace unos meses se pusieron en marcha las siempre arduas tareas de contratación, esta monitorización se hará realidad mediante la incorporación de un cuadro de control y maniobra de esta infraestructura para su gestión energética y operativa de variables como el caudal, el nivel, la presión o el estado.

Esta intervención ya salió a concurso a principios del verano, pero, superado el plazo para la presentación de ofertas, ninguna empresa mostró interés para la ejecución de las obras, así que el 9 de julio se declaró desierta, según el documento firmado por el gerente de Aigües de Sagunt, Antonio Corts.

Presupuesto de 163.000 euros

Dos meses y medio después, la empresa con capital público y privado vuelve a intentar la contratación de estos trabajos, para los que no ha introducido ningún cambio en el presupuesto, que se mantiene ligeramente por debajo de los 163.000 euros, ni en el proyecto, elaborado por la técnica de Aigües de Sagunt, Carmen Aguilar.

Las firmas especializadas tienen hasta el 21 de octubre para presentar sus ofertas, en un contrato que está dividido en dos lotes. El primero es el correspondiente a la fabricación e instalación de cuadros eléctricos de telemando, que concentra casi el 70 % del presupuesto, mientras que el segundo contempla la automatización mediante todas las conexiones.

Centro de control

De esta forma, tanto las estaciones de bombeo como los tanques de tormentas de Sagunt contarán con los equipos de recepción y tratamiento de las señales digitales y analógicas, que permitirán su conexión con el centro de control y el desarrollo del sistema de supervisión de datos.

Oficina de atención de Aigües de Sagunt en el Port. / Daniel Tortajada

Uno de los aspectos destacados de este sistema es que la red de saneamiento y drenaje urbano contará con un avisador de alarmas críticas, que se transmitirá al centro de control mediante la red de telefonía móvil.

Prioridad urgente

Según se precisa en el expediente, este mecanismo se activará cuando aparezca alguna avería o se alcancen valores hidráulicos peligrosos y establece cuatro niveles de prioridad, desde la más urgente, que generará un aviso acústico continuado hasta que se atienda la alarma, hasta el más leve, que simplemente se almacenará en el histórico de incidencias.