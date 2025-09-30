Sagunt homenajea siglos después a su patrona

Los actos en honor a la Virgen del Buen Suceso, Patrona de Sagunt , han evidenciado el proceso de crecimiento y arraigo de la celebración con las iniciativas de las tres parroquias del casco histórico para revitalizar una tradición que se remonta al siglo XVII.

El día de la Patrona se inició el domingo con el traslado de la imagen por las calles de un barrio de Santa Ana, engalanado por los vecinos para la ocasión. Seguidamente, se celebró una misa mayor, con presencia de autoridades religiosas, civiles y políticas.

El prior de la cofradía, Ricardo Estrems, señaló durante la homilía que “celebrar los actos en honor a la Patrona no solo es un acto cultural y de tradición colectiva desde hace más de 400 años, sino que conlleva una auténtica naturaleza de fe, expresando el amor que Sagunto tiene a la Madre de Dios”.

Por la tarde, los actos concluyeron con la solemne procesión general que recorrió la ciudad, con la mayoralía de la Sang de 2026 llevando el anda de la Virgen. En esta ocasión, los organizadores destacan que “la participación fue más numerosa que otros años, seguramente al adelantar el horario una hora respecto de otras ediciones y por reforzar el carácter interparroquial de esta celebración”.