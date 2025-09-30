La última hora del temporal en Morvedre

El temporal, que ya remite, todavía deja algunas consecuencias a lo largo del Camp de Morvedre. Mientras las precipitaciones más intensas se concentraron durante la alerta roja del lunes en Algímia d'Alfara, donde se registraron más de 61 litros por metro cuadrado, las principales lluvias este martes han caído sobre les Valls, con más de 52 litros por metro cuadrado en Quartell.

Aunque no se han registrado incidentes de consideración, la tromba de agua con casi 30 litros por metro cuadrado a primera hora de la mañana ha llevado al Ayuntamiento de Benifairó de les Valls a suspender las clases tanto en el colegio l'Ermita, donde el alumnado está en barracones mientras se realizan las obras de adecuación del centro, como de la Escuela Infantil el Tabalet.

Cercanía del barranco

El alcalde, Toni Sanfrancisco, explica a Levante-EMV que la decisión se ha tomado por precaución, debido a la cercanía del barranco. En el instituto de la Vall de Segó, también de Benifairó, se ha optado por retomar las clases al no existir ese riesgo.

Una de las avenidas cortadas en Almardà. / Ayuntamiento de Sagunt

En Sagunt, donde las precipitaciones registradas durante este martes no llegan a los 35 litros por metro cuadrado, se mantienen cerrados tanto los accesos al río Palància como la avenida Europa -entre la calle Muntanyars y Canet d'en Berenguer- y la avenida Italia, ambas en el núcleo de Almardà, según informe el ayuntamiento.

"Problemilla" en Canet

Así, el incidente más grave de este episodio de lluvias ha tenido lugar en el colegio Les Palmeres de Canet, donde el olvido de destaponar las bajantes tras realizar las pruebas de estanqueidad ha provocado la inundación de varias clases y el desprendimiento del falso techo en la zona recientemente ampliada.

Más allá de este "problemilla", como lo ha calificado el alcalde, Pere Antoni, la situación en el municipio costero está controlada después de registrarse 46,4 litros por metro cuadrado durante este martes, y 83,2 en el acumulado de este episodio de lluvias. En cualquier caso, el socialista pide a la ciudadanía "que siga alerta y precavida", además de "mantenerse informada en nuestras redes sociales".