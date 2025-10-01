El BM Morvedre ya conoce su primer obstáculo en la Copa de la Reina

El Rahi-Sepisur Córdoba será el rival del BM Morvedre en la primera ronda de la Copa de la Reina. Así lo ha determinado el sorteo para esta eliminatoria inaugural de un torneo que la pasada temporada supuso el hito de la clasificación para la fase final de las saguntinas y el histórico triunfo de sus cadetes en la Minicopa de Granollers. Este suelo frente al Adesal en tierras andaluzas tendrá lugar el 22 de octubre en un horario todavía por determinar.

Desde el club valenciano reconocen que se trata de una eliminatoria "compleja, como cualquiera que nos podía tocar. Jugar en casa de un equipo de División de Honor Oro siempre es complicado". La Fuensanta, además, es conocida por ser una pista difícil, donde el conjunto cordobés se muestra especialmente sólido. "Es un equipo muy fiable y seguro que afrontará la cita con mucha ilusión por pasar ronda", añaden desde el René Marigil.

Viaje largo

Buena prueba de este poderío es el cómodo triunfo cosechado en el debut liguero frente a otro de los gallitos de la categoría como el Lanzarote Puerto del Carmen. Según añaden desde el BM Morvedre, "será un largo viaje" para un partido en el que "tendremos que ir muy concentradas para intentar superar la eliminatoria y aspirar a estar en la siguiente ronda".

Imagen del último partido liguero de las saguntinas. / BM Morvedre

Para antes de centrarse en ese choque, las chicas de Manu Etayo tiene dos compromisos ligueros en la Liga Guerreras Iberdrola -el sábado en San Sebastián frente al Super Amara Bera Bera y el 12 de octubre en el Ovni frente al Ciudad de Arrecife- en los que necesitarán recuperarse de la dura derrota sufrida en casa frente a un rival directo por la permanencia como el Grafometal Sporting La Rioja (16-21).

Inoperancia ofensiva

Las pérdidas y los errores de lanzamientos impidieron coger ritmo en ataque, lo que se tradujo en apenas cinco goles durante la primera mitad y una desventaja de seis tantos camino de los vestuarios. Los intentos de remontada en la segunda parte redujeron la diferencia a dos goles en varios momentos, pero las visitantes volvieron a aprovechar los fallos saguntinos no solo para ganar, sino para hacerlo con una renta que pueda resultar importante para el gol-average.

Difícil análisis

Desde el cuerpo técnico reconocían a la conclusión del choque que "es un partido difícil de analizar. Teníamos una buena oportunidad para sumar dos puntos importantes, pero no hemos estado acertadas en ataque. Hay que corregir errores, aprender de esta derrota y seguir creciendo". Una de las notas positivas del choque fue el debut de la angoleña Bea Masseu.