El 'Cortijo Andaluz' sigue invicto en pretemporada

El equipo senior 'Cortijo Andaluz' continúa su pretemporada con el aval que le dan las tres victorias a este conjunto del CBF Puerto de Sagunto en los tres partidos disputados hasta ahora.

Pese a estos buenos resultados el cuerpo técnico, encabezado por Manel Garcia, explica que “el equipo ha mostrado que, a pesar de que todavía queda muchísimo de trabajo para estar a punto para la competición, empieza a estar preparado para competir en esta categoría”.

De la misma manera el técnico del CBF Puerto de Sagunto afirma que “estamos muy contentos con las incorporaciones de este año, que poco a poco están entendiendo el rol de cada una dentro del equipo para hacer que la maquinaria gire en la misma dirección”. “Cada vez el equipo se entiende mejor y seguiremos trabajando para que día a día todo vaya mejorando”, dice.

Los portavoces de la entidad porteña comentan las victorias frente a rivales como el Petraher o el Paterna y analizan que las claves de los triunfos ha radicado en la intensidad defensiva y en la fortaleza para rematar en los momentos claves del partido, como ocurrió frente al CB Paterna.

Como punto de atención, García comenta que por momentos “no fuimos capaces de poner la concentración que pedía el juego en los 40 minutos del encuentro”; cuestión a la que apeló para “ir mejorando de cara al inicio de la liga”.