Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años

A la cuarta fue la vencida o eso parece. El Ayuntamiento de Sagunt ha encontrado al fin a una empresa interesada en transformar la parada de autobús frente a la estación de Renfe en un intercambiador modal. Este proyecto se arrastra desde otoño de 2023, cuando el gobierno municipal detectó "el potencial idóneo" de este espacio para "dar respuesta a los diversos modos de desplazamiento que confluyen en este punto".

Dos autobuses y un camión confluyen en la parada. / M.M.C.

Esa primera tentativa se quedó desierta y tampoco fueron suficientes la actualización del proyecto, con un ligero incremento presupuestario incluido, ni el intento de 'colarlo' en otro contrato de mayores dimensiones dentro de la ampliación y mejora de la red ciclopeatonal que ejecutó Sagunt al calor de los fondos europeos.

Sin embargo, en ese tercer intento ya se detectó algún movimiento esperanzador, porque, en el mismo acuerdo que declaró desierta la licitación, se puso en marcha un nuevo procedimiento que en esta ocasión sí ha encontrado respuesta.

Aper Ambient

Ha sido por parte de la empresa saguntina Aper Ambient, que presentó su oferta dentro del plazo y cuya documentación se encargan de estudiar los técnicos municipales para confirmar que se ajusta a los pliegos de condiciones y cubrir así todos los pasos del procedimiento para hacer realidad este perseguido proyecto.

Esta firma ya ha sido recientemente adjudicataria de varios encargos del Ayuntamiento de Sagunt, como la ejecución de un cortafuegos, las obras en el bar del Fornás o la rehabilitación del antiguo matadero como centro de formación.

A falta de conocerse los detalles de la propuesta, las obras mantienen el presupuesto en torno a los 115.000 euros, que servirán para reurbanizar estos cerca de 200 metros cuadrados entre la avenida País Valencià, la calle Dolz Castellar y la salida de la gasolinera. Y es que sus actuales condiciones "no son las adecuadas", ya que "los autobuses que paran en ese lugar dificultan el paso fluido del resto de vehículos en una calzada muy transitada", según recoge el expediente.

Parada en precario

Cabe recordar que esta parada se habilitó hace cuatro años, aproximadamente, de manera precaria, al contar apenas con una marquesina, una papelera y unos bolardos para evitar el estacionamiento en la zona de salida de un par de vados.

Entre las actuaciones previstas destacan la ampliación de la calzada y también de la parada; la eliminación de los contenedores soterrados; la instalación de una nueva marquesina doble, que aportará la Agencia de Transporte Metropolitano de València, una pérgola de acero con listones de madera y cubierta en dos terceras partes de metacrilato, bancos y demás mobiliario urbano; la mejora de la accesibilidad; la reordenación de la jardinería con nueva vegetación; así como la incorporación de un aparcabicicletas "seguro" y la reserva de espacio para la implantación de una batería de alquiler de bicicletas eléctricas.

Sin fondos europeos

Este proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de apenas un mes, estaba ideado inicialmente para que se nutriera de las subvenciones europeas correspondientes a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Sagunt, pero, como en muchos otros casos, se quedó sin esta financiación por los retrasos en su ejecución.