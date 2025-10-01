La protesta contra el 'basurazo" de Sagunt clama por "más limpieza y menos impuestos"

La segunda concentración convocada por Iniciativa Porteña contra el ‘basurazo’ que ha supuesto este año el incremento por encima del 113 % en la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos encontró menos respuesta que la primera que tuvo lugar hace cuatro meses. Pese a esa menor afluencia, que los organizadores cifran en 200 personas, los asistentes mostraron de igual modo su indignación por esta subida que ya se ha empezado a cobrar y que no ha venido acompañada de una mejora en el servicio.

Protesta en el Port de Sagunt contra el 'basurazo'. / Daniel Tortajada

Así se recogió en el manifiesto leído durante la movilización frente a la tenencia de alcaldía del Port de Sagunt, que lamentó también este «injusto» incremento aprobado por «PSOE e Izquierda Unida», que exige el pago de una tasa «desproporcionada», mientras «nuestras calles están más sucias que nunca, los contenedores están desbordados y los malos olores están presentes en cada esquina».

Rectificaciones

Además de las críticas sobre la SAG y la falta de resultados, según destacaron, en el cambio de gerencia de la empresa municipal, impulsado no sin polémica desde el gobierno local, el manifiesto también acusó de «mentir» a los dirigentes del ayuntamiento, «encabezados por el alcalde Darío Moreno», ya que «nos dijeron que era imposible rebajar los 111 euros -que es la cuota establecida por vivienda para este año- pero, tras la primera concentración, rectificaron y en estas últimas semanas se ha rebajado para los comercios y la hostelería».

Los convocantes también lamentaron que el gobierno local no aprovechara los tres años en los que se mantuvo suspendida la obligación de aplicar las directrices europeas y estatales en la actualización de esta ordenanza fiscal, una muestra de «la falta de gestión y la improvisación».

Alternativas viables

Frente a esta «desconexión» del gobierno local con la ciudadanía, los segregacionistas reivindicaron que «no nos limitamos a decir que no a este ‘basurazo’, sino que «estamos trabajando en alternativas reales y viables, como la vinculación de esta tasa con el recibo del agua, de forma que se ajuste al consumo real. No estamos aquí solo para protestar, sino también para exigir» la retirada «inmediata» de esta ordenanza, en palabras del presidente de la asociación vecinal de IP, Mario Cereceda.

Además, la concentración también reclamó una «revisión profunda y transparente» de la gestión de la SAG y que "se abran los cauces para aplicar soluciones técnicas justas, que alivien la carga económica de las familias".

Calles sucias

En el manifiesto se añadía que «este municipio merece mucho más que calles sucias y un recibo injusto. Merece un gobierno sensible a las necesidades de la gente, que trabaje para mejorar su calidad de vida y no para agravarla». La protesta estuvo salpicada por gritos contra el 'basurazo' que se acompañaron de la proclama que exige "más limpieza y menos impuesto".