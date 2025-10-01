El proyecto de columpio gigante arranca en Algímia d'Alfara con casi medio año de retraso

Con casi medio año de retraso han arrancado las obras del mirador del Picaio en Algímia d'Alfara, que convertirán el conocido como balcón de Morvedre en una zona recreativa.

Después de meses de trámites, la conselleria de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a este proyecto que lleva gestándose desde hace más de un año y cuyo principal atractivo es la instalación de un columpio gigante, que permitirá una panorámica espectacular de buena parte de la comarca como la Vall de Segó, Sagunt, Almenara, la Sierra Espadán y casi toda la Calderona.

Trabajos de adecuación de la zona. / LEVANTE-EMV

El balancín

Este balancín, que queda suspendido a 320 metros de altura, será un buen reclamo para subir hasta la cima y disfrutar de unas vistas increíbles, además de buenas dosis de adrenalina, dado su enclave entre la Sierra Calderona y la Espadán que en suspensión aportan una perspectiva bien diferente.

Pero el columpio es solo una parte de un proyecto global que persigue recuperar la zona y convertirla en recurso turístico. A este se sumará una pista de parapente, dada la altura del Picaio, que dará respuesta a la demanda de espacios para la práctica de esta afición.

Una iniciativa que desarrollará la empresa J.Diego Construcciones, adjudicataria del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 20.000 euros que saldrán de los Planes de Inversión de la Diputación y que consistirá en adecuar una superficie de mas de 2.000 metros cuadrados.

Por otro lado, el proyecto contempla la dotación de mobiliario urbano, sillas y mesas, para dar servicio y poner este mirador en valor, que actualmente hace las funciones de observatorio para la prevención de incendios, dada su estratégica localización en el Valle del Palancia, situación que le ha llevado a la instalación de un vértice geodésico, además de un observatorio que utilizan los bomberos forestales para la vigilancia y la prevención de incendios. La actuación también conlleva la reparación de la valla de protección que se encuentra en mal estado.

II Fase

Este será la I fase de la intervención, aunque conselleria ha instado al Ayuntamiento de Algímia a una segunda, que consistiría en la plantación de árboles para obtener sombras y hacerlo también atractivo los meses de calor, a lo que se sumaría un parque infantil, reclamo para que los más pequeños puedan disfrutar de la naturaleza y conocer su comarca desde las alturas, así lo adelantaba el alcalde, Ernest Buralla.