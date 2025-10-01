Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda

El recuerdo Loli Paul Sesé permanece muy vivo entre sus familiares y amigos del Port de Sagunt, después de que un repentino hallazgo zanjara hace más de dos años cualquier posibilidad de encontrarla con vida tras su desaparición durante la Noche de San Juan de 2019 cuando tenía 57 años.

También un monolito recuerda ya a esta vecina del Port de Sagunt en las inmediaciones del pantalán, el lugar donde apareció parte de su femur derecho, según confirmaron unas posteriores pruebas de ADN.

Monolito en memoria de Loli Paul Sesé. / Daniel Tortajada

El siniestro hallazgo, como publicó Levante-EMV, se produjo el 31 de mayo de 2023 durante las obras de demolición del pantalán del Port de Sagunt para transformarlo en un moderno paseo marítimo; pero, en ese momento, se le restó cualquier relevancia y aquellos trabajos continuaron sin más, de modo que la alerta a la Policía Nacional llegó dos días más tarde.

Lo ocurrido entonces no trascendió de forma pública hasta julio de 2024, cuando sus hijas denunciaron a través de este diario lo sucedido, lamentando que entonces no saltaran las alarmas y la policía no hubiera podido hacer una inspección a conciencia de la zona, en busca de más hallazgos y pistas.

Ignacio Cabanes

La apertura del renovado pantalán en julio de 2024 se centró en difundir las muchas bondades de la ambiciosa obra, sin que hubiera ninguna mención a ese trágico final de Loli que la intervención había acabado revelando.

En recuerdo de Loli Paul Sesé

Poco menos de un año después de esa inauguración, la Autoridad Portuaria de València (APV) asumió la construcción del monolito en recuerdo a Loli Sesé en las inmediaciones del lugar, atendiendo a una propuesta que plantearon desde el mismo Ayuntamiento de Sagunt a la presidenta de la entidad, Mar Chao. Esa obra se realizó de manera discreta y sin darle ninguna promoción pública.

Flores junto a la placa que recuerda a Loli Paul Sesé. / Daniel Tortajada

“Fue una actuación coordinada entre las dos instituciones y la familia de la víctima”, explican desde la APV a preguntas de este diario, enmarcándola en sus actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y dentro de su política de igualdad.

Mientras a nivel judicial y policial el caso sigue abierto (los investigadores trabajan sobre tres sospechosos y con numerosos indicios), una placa sí deja claro cerca del Pantalán: “En recuerdo a Loli Paul Sesé. En el dolor descubrimos la resiliencia y la capacidad de honrar tu memoria”.