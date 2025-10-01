Las ayudas deportivas pulverizan todos los récords en Sagunt

La concejalía de Deportes de Sagunt ha hecho oficial el reparto de las subvenciones por concurrencia competitiva correspondientes a este 2025, que suponen un nuevo récord al exprimir al máximo la partida presupuestada en 235.000 euros y ampliada posteriormente hasta los 239.700 para compensar la obligación de pagar por el uso de las instalaciones municipales. Y es que, pese a quedarse fuera de este reparto cuatro solicitantes y una decena de proyectos, el remanente es de 86,35 euros, después de que el pasado ejercicio se reservaran 210.000 euros, pero apenas se concedieran 170.000.

Así, los 239.614 euros con los que se ha acordado ayudar a una veintena de clubes, ocho deportistas de élite y siete pruebas organizadas en Sagunt suponen un nuevo récord en estas ayudas. Cabe recordar que este montante se suma a los 397.800 euros que se reparten entre los considerados cinco clubes más representativos, BM Morvedre, Fertiberia BM Puerto, Atlético Saguntino, CD Acero y Acuático Morvedre, para rozar este año los 637.000 euros de ayuda efectiva al deporte local, un 22,4 % más que el pasado ejercicio.

Apuesta por el deporte

El concejal del área, Javier Timón, apunta que estas subvenciones «contribuyen activamente al fomento de la actividad física, el deporte de base, la inclusión y la vida saludable». El socialista añade que el objetivo del Ayuntamiento de Sagunt mediante esta fórmula es «reconocer y apoyar el esfuerzo diario que realizan las entidades para mantener vivo el tejido deportivo local, facilitar el acceso al deporte de todos los colectivos y promover sus valores».

El concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón. / Daniel Tortajada

En el desglose por líneas, la mayor cuantía, casi 214.000 euros, se destina a la competición federada de las entidades deportivas, mientras que el reparto para las disciplinas individuales roza los 11.150 euros y el apoyo a la organización de eventos supera los 14.450 euros. Este programa de ayudas también contempla una línea para la realización de proyectos que promocionen la integración de los colectivos vulnerables a través del deporte, que un año más se ha quedado desierta.

Máximas ayudas

Entre los beneficiarios de las subvenciones de este año tanto el Club Baloncesto Puerto Sagunto, con 25.000 euros, como el tirador Antonio Comeche y el atleta Abde El Khayami, ambos con 2.500, han obtenido las cuantías máximas. En los puestos de honor también destacan el FB Sagunto (24.625 euros); el CFB Puerto Sagunto (24.150), después de quedarse el pasado año a cero; así como el Biensa CF (23.851 euros).

En un segundo escalón se quedan el Alas Sagunto (18.605), que cae después de cinco años consecutivos en los que consiguió el máximo; el Bàsquet Morvedre (17.574 euros); el CT Huracán (15.900); el Gimnasia Sagunto (12.602 euros) o el Gimnasia Morvedre (11.563).

Resto de beneficiarios

Otros beneficiados ya por debajo de los 10.000 euros son el CV Stella Maris (9.848 euros); el Lluita Morvedre (8.618); el Triatlón Morvedre (7.735 euros); el Bowling Halcones (7.286); el CD Camp de Morvedre (5.620 euros); el Atletisme Sagunt (3.944); el CF Mare Nostrum (3.315 euros); el Escacs Morvedre (2.518); el Arquería Morvedre (1.914 euros); el CN Máster Morvedre (1.805); el piragüista Raúl García (1.372 euros); la atleta Laura Méndez (1.214); la Peña Ciclista Porteña (1.134 euros); el jugador de pádel Hugo Caparrós (1.026); el piragüista Joel García (943 euros), la piloto de trial Luz Antonino (914), el CA Español Morvedre (858) y el jugador de tenis de mesa Iván Caballero (680 euros).

Ausentes

Entre los ausentes de este reparto destacan los Pescadores a Caña AHM, Livia Guillén o el Atlético Morvedre de fútbol sala, que este año han visto rechazadas sus solicitudes por distintos motivos, al igual que la Asociación Asistencia y Deporte Inclusivo de València, el Club de Tenis de Mesa Aprendices, el CD Caza de Sagunt y el Judo Canet. Otros clásicos que ni lo intentaron fueron el CD Ares, Els Troters, el Estreles Rugby Morvedre o el Halterofilia Sagunt.