'Las Cartas de Ulpiano' van desde el Port de Sagunt a València
La obra difunde las misivas del primer presidente del PSOE en Sagunt al ser represaliado en la Guerra Civil
La obra teatral 'Las Cartas de Ulpiano', que revela los mensajes ocultos que escribió el primer presidente del PSOE en Sagunt al ser represaliado en la Guerra Civil, se presentarán este jueves 2 de octubre en València tras la buena acogida que obtuvo este trabajo en el Port de Sagunt.
La librería Lalenta, situada en el barrio del Carme, difundirá este texto basado en las misivas de Ulpiano Alonso, tras el trabajo realizado por su nieto, Pedro Luis Alonso, y el dramaturgo del Port Paco Zarzoso.
Este acto llegará después de la aclamada presentación celebrada en el Centro Cívico del Port, donde la obra despertó un gran interés, en un acto muy emotivo. La repercusión de aquella primera cita ha servido de impulso para continuar dando a conocer este texto editado por la Delegació de Memòria Històrica i Democràtica del Ajuntament de Sagunt.
Participantes
La presentación de València, prevista a las 19 horas, contará con la participación de Tina Guillem, represaliada por la dictadura; la actriz Lola López; y los autores Pedro Luis Alonso y Paco Zarzoso. Además, el encuentro incluirá una lectura dramatizada de algunos fragmentos de la obra, ofreciendo al público una aproximación directa a su fuerza testimonial y escénica.
El acto será presentado y moderado por Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma d’Associacions Familiars Fosses Paterna.
Las Cartas de Ulpiano nació del rescate de las cartas personales de Ulpiano Alonso, fusilado en 1940, y constituye un ejercicio de memoria íntima y colectiva. Su puesta en escena y lectura dramatizada lograron emocionar a los asistentes en el festival 'Al Crepuscle' de Sagunt.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores
- Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet
- El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal
- Cambio en la reivindicación de la Cruz gigante del Garbí
- Las primeras horas de la alerta roja dejan lluvia desigual en Morvedre
- Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: 'El peligro existe
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Canet inicia nuevas conexiones a la playa tras dos años de espera