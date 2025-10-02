'Las Cartas de Ulpiano' van desde el Port de Sagunt a València

La obra teatral 'Las Cartas de Ulpiano', que revela los mensajes ocultos que escribió el primer presidente del PSOE en Sagunt al ser represaliado en la Guerra Civil, se presentarán este jueves 2 de octubre en València tras la buena acogida que obtuvo este trabajo en el Port de Sagunt.

La librería Lalenta, situada en el barrio del Carme, difundirá este texto basado en las misivas de Ulpiano Alonso, tras el trabajo realizado por su nieto, Pedro Luis Alonso, y el dramaturgo del Port Paco Zarzoso.

Este acto llegará después de la aclamada presentación celebrada en el Centro Cívico del Port, donde la obra despertó un gran interés, en un acto muy emotivo. La repercusión de aquella primera cita ha servido de impulso para continuar dando a conocer este texto editado por la Delegació de Memòria Històrica i Democràtica del Ajuntament de Sagunt.

Ulpiano, con su mujer y sus hijos. / Levante-EMV

Participantes

La presentación de València, prevista a las 19 horas, contará con la participación de Tina Guillem, represaliada por la dictadura; la actriz Lola López; y los autores Pedro Luis Alonso y Paco Zarzoso. Además, el encuentro incluirá una lectura dramatizada de algunos fragmentos de la obra, ofreciendo al público una aproximación directa a su fuerza testimonial y escénica.

El acto será presentado y moderado por Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma d’Associacions Familiars Fosses Paterna.

Las Cartas de Ulpiano nació del rescate de las cartas personales de Ulpiano Alonso, fusilado en 1940, y constituye un ejercicio de memoria íntima y colectiva. Su puesta en escena y lectura dramatizada lograron emocionar a los asistentes en el festival 'Al Crepuscle' de Sagunt.