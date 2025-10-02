Condecorado en Sagunt por detener al atacante de un monasterio que mató a un monje

La celebración del Día de la Policía Nacional en Sagunt ha incluido un reconocimiento a Raúl Caballero León, el agente que puso fin a horas de gran nerviosismo en el Camp de Morvedre tras detener al presunto autor del brutal ataque que sufrieron el noviembre pasado los frailes del monasterio de Santo Espíritu en Gilet. Aquel suceso, como entonces adelantó Levante-EMV, acabo haciendo perder la vida a Fray Juan Antonio Llorente y obligó a trasladar al hospital a otros tres religiosos por traumatismos o contusiones.

El arresto se produjo en el Port de Sagunt la misma noche de ese asalto en el que un hombre agredió a cuatro monjes, tras entrar en el monasterio con palos y una botella al grito de "soy Jesucristo y voy a matar a los frailes".

Así ha sido el Día de la Policía en Sagunt / Mónica Arribas

Después de esa rápida detención, hoy se le ha reconocido a ese agente "su responsabilidad e intuición", al quedarse en su turno de trabajo como coordinador de la brigada de Seguridad Ciudadana y organizar un dispositivo que permitió tanto localizar como arrestar al sospechoso: Un vecino del Port de Sagunt, de 46 años y nacionalidad española, con numerosos antecedentes policiales, adicciones y desequilibrios mentales que acabó siendo enviado a prisión tras declarar en el juzgado.

El responsable de la brigada de Seguridad Ciudadana y el agente condecorado. / Mónica Arribas

"Por la descripción, lo teníamos identificado. Yo soy de aquí y sabía quién era. Por eso, con los medios que teníamos, organicé el servicio esa madrugada y pudimos arrestarle", ha explicado tras el acto a Levante-EMV este agente saguntino que lleva ocho años en el cuerpo y ha logrado hoy su primera Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.

Otras distinciones

Otros dos agentes han merecido la misma distinción en un solemne acto celebrado en la Plaza Mayor donde no ha faltado una parada policial y ha reunido a las principales autoridades de la comarca. El primero ha sido el oficial Alberto Crespo Pérez, destinado en la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) y con una trayectoria previa en distintas denominaciones del mismo servicio, que desde 2019 se ha dedicado a la investigación y protección a víctimas de maltrato y violencia de género o familiar.

También ha sido condecorado el policía Paolo Javier Mínguez Wander, de la brigada local de Policía Judicial, "por su buen hacer tanto en este destino como especialmente en el anterior, la Oficina de Denuncias", ha dicho el comisario jefe, Carlos Peris.

Reconocimientos

No han faltado varias distinciones a personas que han prestado su apoyo a la comisaría, como Pilar Aznar, al facilitar desde los juzgados el trabajo de la Policía Judicial y a María Luisa Escolástico, trabajadora social del Hospital de Sagunt "por su excelente relación y colaboración con la comisaría, especialmente con los componentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM)".

Además de la parada policial bajo un sol de justicia, el acto ha incluido el ya habitual homenaje a los caídos, los himnos, los vivas a España, al Rey y a la Policía Nacional así como unos fuegos artificiales que han terminado con los colores de la bandera española y el despliegue de dos banderines del cuerpo.