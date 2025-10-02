Llamamiento desde la Policía Nacional en Sagunt a una mayor coordinación

El solemne acto para celebrar el Día de la Policía Nacional en Sagunt ha incluido un claro llamamiento a la "colaboración y coordinación constante" para frenar el incremento de los delitos relacionados con la violencia de género y sexual pues, como denunció Levante-EMV, estos crecieron más de un 30% en la ciudad durante el primer trimestre del año.

Aunque sin dar datos, el comisario jefe Carlos Peris ha instado a "que todos colaboremos para reducir esta situación", en un acto que ha reunido a las principales autoridades de la comarca y representantes de todo su entramado socio-económico.

Peris ha reconocido el aumento de delitos en esta materia incluye los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento y ha insistido en uno de los argumentos que viene repitiendo cada año: "Quien piense que únicamente con medidas represivas o policiales se va a solucionar el problema, está muy equivocado", ha dicho recordando la labor de la policía en la detención a los agresores, atención a las víctimas o concienciación en centros educativos y colectivos, así como que "ya en 1986 se crearon las primeras unidades especializadas en tratamiento a mujeres víctimas de violencia de género".

El comisario ha considerado, no obstante, que "los resultados reflejan el buen trabajo de la comisaría" y ha destacado "la altísima tasa de hechos esclarecidos y un incremento importante de detenidos puestos a disposición judicial, así como la sensación de seguridad que pueden sentir los ciudadanos".

"Importante reto"

Tras dedicar unas palabras a las víctimas de la dana y a la oleada de solidaridad que generó, también ha reconocido que "se presenta un importante reto a partir del año que viene con la puesta en marcha de la primera fase de la gigafactoría de PowerCo, lo que implicará un aumento de la población que ya se ha empezado a producir este año con casi 75.000 personas empadronadas", ha dicho en un acto presidido por el alcalde Darío Moreno, la directora general de Comercio de la Generalitat, Maribel Sáez, y la juez decana, Ruth Monzó, donde también estaban el diputado nacional y alcalde de Benavites, Carlos Gil, el comandante de la Guardia Civil, Gabriel Luque, responsables de la Guardería Rural y Protección Civil, así como concejales de Sagunt y otros ayuntamientos, entre otros.

Reconocimientos

En el acto, tres agentes de Policía han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, entre ellos, al que arrestó al sospechoso del ataque al monasterio de Santo Espíritu en Gilet, que provocó la muerte días después a un fraile y obligó a trasladar a otros al hospital.

También se han entregado varias distinciones a personas que han prestado su apoyo a la comisaría, como Pilar Aznar y María Luisa Escolástico.