Las ollas repiten en el Triángulo Umbral del Port otro 9 d'Octubre

Iniciativa Porteña volverá a celebrar el próximo 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con sus tradicionales olles d’arròs amb fesols i naps en el Triángulo Umbral, en "un acto que se ha convertido ya en una cita gastronómica y festiva imprescindible en El Puerto", explicaban desde la agrupación.

El presidente de IP, Mario Cereceda, ha señalado que: “Queremos invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de este día tan especial para los valencianos. Desde primera hora de la mañana estaremos preparando las ollas, que comenzarán a repartirse, aproximadamente, un poco antes de las 14:00 horas. Como siempre, buscamos crear un espacio de convivencia, cultura y tradición en el corazón de nuestro pueblo”.

Cartel de las ollas. / IP

Los tiques, con un precio de 3 euros por ración, ya se pueden adquirir en la sede de Iniciativa Porteña (Avda. Camp de Morvedre, 127), de lunes a jueves, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El mismo día del evento también se pondrán a la venta en el propio Triángulo Umbral a partir de las 11:00 horas, hasta agotar existencias. Como novedad de este año, los socios de IP tendrán su ración gratuita.

“Desde Iniciativa Porteña asumimos el compromiso de mantener viva esta tradición en El Puerto, sacando a las calles nuevamente lo que ya es una tradición y una seña de identidad de nuestro pueblo”, insistía el presidente.

Colaboración

El acto contará con la colaboración de asociaciones locales como la Asociación Porteña Hoguera de San Antón o la Peña Ciclista Porteña, entidades que año tras año contribuyen al éxito de esta jornada festiva.

“Animamos a todos los vecinos a acompañarnos y a celebrar juntos el Día de la Comunitat Valenciana en El Puerto. Es una jornada para compartir y sentirnos orgullosos de nuestras raíces”, terminaba Cereceda.