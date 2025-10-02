Así quiere la ciudadanía de Sagunt que se gaste medio millón de euros

Más de 2.000 personas participaron en la votación para decidir el destino de 500.000 euros en inversiones del Ayuntamiento de Sagunt para el próximo año. Pese al pronóstico del alcalde, Darío Moreno, de que en esta segunda edición habría una respuesta menor a esta iniciativa hasta su consolidación a partir de la tercera, en esta última fase del procedimiento se ha registrado casi el doble de participación que el pasado ejercicio.

La delegada del área, María Rubio, destaca precisamente la "alta" implicación de la ciudadanía, que refleja "un mayor interés y la confianza en este proceso como una vía para mejorar el barrio y la ciudad. La concejala considera "fundamental" esta colaboración vecinal, que deja claro que "quieren tener voz y ser parte activa de las decisiones del ayuntamiento".

La concejala de Participación Ciudadana de Sagunt, María Rubio. / Daniel Tortajada

Cinco son los proyectos que se han podido encajar en los 500.000 euros reservados para estos presupuestos participativos. Con cerca de un millar de votos se destacan tanto la propuesta por una "ciudad verde: muchos árboles para la ciudad", que reclama una inversión de 75.000 euros para incrementar la cantidad de arbolado en las áreas urbanas, como "sombras en patios escolares".

Sombraje

Esta última cuenta con un presupuesto de 115.000 euros para la "instalación de estructuras de sombra en patios escolares (pérgolas, toldos o arbolado) para mejorar las condiciones de uso durante los meses de calor. La medida protegería al alumnado de la exposición solar, favoreciendo el juego, la socialización y el aprendizaje al aire libre en espacios seguros y saludables".

En tercera posición con casi 800 votos se queda la sombra para parques infantiles con 120.000 euros para instalar "toldos u otras estructuras que generen sombra en algunos parques infantiles, especialmente en los de mayor tamaño. Esta medida permitiría su uso durante más horas del día en los meses de verano, reduciendo el riesgo de insolación en niños y mejorando la comodidad de las familias".

Accesibilidad en el Port

Con cerca de 750 apoyos y 120.000 euros asignados, el cuarto proyecto elegido es la adaptación de las calles para personas con movilidad reducida en la comprendida entre el Triángulo Umbral y el pabellón José Veral del Port de Sagunt.

La última propuesta en pasar el corte con un presupuesto de 55.000 euros y 438 votos son los jardines polinizadores, que apuesta por la "transformación de las zonas verdes alrededor del Castillo, mediante la plantación de especies autóctonas y melíferas como romero, lavanda y tomillo, que favorecen la biodiversidad y la resistencia a la sequía. La actuación incluiría la instalación de hoteles de insectos, mejorando la salud del ecosistema, embelleciendo el entorno y fomentando la educación ambiental con un mantenimiento reducido".

Fuera por poco

Este último proyecto obtuvo menos apoyo que los espacios frescos sombríos, concretamente 150, pero su presupuesto de 80.000 euros ya rebasaba el medio millón de euros asignado para este programa, así que el Ayuntamiento de Sagunt ha preferido saltárselo y dejar el gasto total en los 485.000 euros.

Otras propuestas que se han quedado más cerca de hacerse realidad, al menos en la previsión de cuentas de 2026, son el asfaltado y acondicionamiento de un aparcamiento público en el barrio Biensa; más zonas infantiles o la transformación de un solar en la calle Cedre en un espacio verde.

Más verde

La concejala de Participación Ciudadana destaca que los proyectos ganadores muestran "con claridad hacia dónde quiere avanzar nuestra ciudad: más verde, más inclusiva y más sostenible. La plantación de árboles, la creación de zonas de sombra en patios escolares y parques infantiles, y los jardines polinizadores ponen de relieve una sensibilidad ambiental que busca mejorar la calidad de vida. Al mismo tiempo, la adaptación de calles para personas con movilidad reducida refleja un compromiso firme con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades”, ha comentado la concejala.

Necesidades ciudadanas

Rubio insiste en que "en conjunto, son proyectos que responden a necesidades reales de la ciudadanía y que marcan un futuro más saludable y sostenible para nuestro municipio".