Renovalia niega cualquier alianza con un fondo israelí

La empresa Renovalia Energy Group, que impulsa proyectos fotovoltaicos en Sagunt , ha negado a Levante-EMV tener una alianza en vigor con el fondo israelí Enligth Renewable Energy, como aseguró recientemente en un comunicado la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre.

Ese fondo fue noticia hace unas semanas porque más de 130 organizaciones de defensa del medio ambiente y los derechos humanos enviaron una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para pedirle que prohibiera las operaciones comerciales con ella, considerando que "sustenta la ocupación ilegal de Palestina".

En plena oleada de condenas al "genocidio" en Gaza, desde la empresa creada en Albacete han querido ser muy claros. “Ni Renovalia Energy Group SL ni sus compañías participadas tienen relación alguna, ni directa ni indirectamente, con Enlight Renewable Energy, ni con ningún otro fondo o institución de nacionalidad israelí”, remarca Pedro Cervera, Director Desarrollo de Negocio fotovoltaico de la primera empresa, resaltando que esa afirmación de la plataforma “no se ajusta a la realidad“.

Aunque Enligth Renewable Energy difundió en 2021 la firma de un acuerdo para adquirir una cartera de proyectos fotovoltaicos en España y que Renovalia Energy Group SLU era la encargada de desarrollarlos, desde esta última desligan el momento actual de la compañía con esa operación de la que también informó Levante-EMV. Así, la ligan a Cerberus, el fondo de capital riesgo estadounidense que adquirió Renovalia en 2015 y la vendió cuatro años después al italiano F2i.

Rechazo

La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre aireó esa relación ahora negada por Renovalia en un reciente comunicado donde insistió en rechazar los proyectos de esa firma bautizados como 'Morvedre 6,7 y 8' en 250 hectáreas que se extienden por Sagunt y localidades cercanas como Petrés, Gilet y Albalat dels Tarongers.

También el pleno de Sagunt apoyó en el verano de 2024 esos planteamientos y respaldó las reivindicaciones del colectivo contra un proyecto que entonces ya contaba con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable de la Conselleria de Medio Ambiente.