Sagunt condena el asalto a la flotilla de apoyo a Gaza

"¡Todo el apoyo a la flotilla! Boicot al estado genocida de Israel!". Con estas palabras ha acabado la intervención leída esta tarde en Sagunt ante el ayuntamiento para condenar el asalto a la flotilla Global Sumud que intenta llevar romper el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza "y el secuestro de activistas en aguas internacionales".

Numerosas personas de toda la comarca se han concentrado para apoyar esa misión humanitaria partió el 30 de agosto de Barcelona, "que en su paso por Túnez, Italia y Grecia se fueron sumando más barcos, hasta llegar a ser 43 barcos y más de 500 tripulantes a bordo, de entorno a 40 nacionalidades distintas", tal y como se ha subrayado en este acto organizado por la Coordinadora en Apoyo al Pueblo palestino Camp de Morvedre al que se han sumado tanto el alcalde Darío Moreno como ediles socialistas, de EU-Unidas Podemos, Compromís e Iniciativa Porteña, el alcalde de Petrés, Miguel Vidal, la exalcaldesa de Sagunt y exdelegada del Gobierno Gloria Calero, así como representantes de CC OO, Acció Ecologista Agró y otros colectivos ciudadanos.

Algunos de los concentrados. / Mónica Arribas

"Tenían un objetivo claro, romper el asedio ilegal que ejerce Israel sobre la Franja de Gaza por vía marítima, pero más allá de ello, evidencian que nuestros gobiernos no están haciendo nada por evitar este genocidio a la humanidad, y somos el pueblo, el que tenemos que organizarnos y luchar por detenerlo. No obstante, exigimos a nuestros gobiernos que se posicionen de forma clara y rotunda en favor de la vida en Palestina y se tomen medidas reales: liberación inmediata de los participantes de la Global Sumud Flotilla, embargo de armas y ruptura de relaciones con Israel ya", remarcó el representante del colectivo convocante.

Pronunciamiento municipal

Poco antes, el pleno de Sagunt había aprobado manifestar una “condena firme y rotunda al genocidio en Gaza y mostrar su solidaridad con todas las víctimas y familiares”. El consistorio también a acordado instar a Israel al “cese inmediato de toda acción militar contra la población civil, así como exigir el fin del asedio” que impide la entrada de productos de primera necesidad y ayuda humanitaria.

En los acuerdos de la moción aprobada se expresa el apoyo a las medidas anunciadas por el Gobierno de España para hacer frente a esta situación, pero también se reclama su “aplicación inmediata y efectiva”. De igual modo, en el documento se insta al Gobierno central a desarrollar “un embargo integral, retroactivo, transparente y efectivo” que ponga fin a toda relación militar con Israel.

Activistas, en el pleno, durante el debate de la moción. / Ayuntamiento de Sagunt

La moción fue propuesta de forma conjunta por el PSOE, IP, Compromís per Sagunt y EU-PODEM, y presentada por la concejala de Cooperación Internacional, María Rubio. El texto salió adelante con los votos a favor de PSOE, IP, Compromís per Sagunt y EU-PODEM, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Medidas concretas

Con la aprobación de este documento también se insta a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Valencia a adoptar medidas concretas dentro de sus competencias para hacer frente al genocidio: “Destinar recursos a la cooperación, reforzar la ayuda humanitaria y aplicar políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos”. Asimismo, el ayuntamiento se compromete a aumentar las iniciativas de “cooperación y sensibilización ciudadana en apoyo al pueblo palestino”, así como a colocar símbolos de Palestina en la fachada del Consistorio como muestra de “solidaridad y compromiso con la justicia internacional”.

En la extensa lista de acuerdos se contempla solicitar a la ONU que ponga al Estado de Palestina “bajo protección internacional y que cree una comisión de investigación sobre los bombardeos”. Además, se exige a Israel “la retirada de los militares de los territorios ocupados” en cumplimiento de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como “el derribo del muro del apartheid y la reparación de los daños ocasionados por el bloqueo y los bombardeos”.

Los concejales han guardado un minuto de silencio. / Ayuntamiento de Sagunt

La corporación también ha acordado dar apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por vulnerar la Convención sobre el genocidio. Asimismo, solicita a las administraciones públicas competentes que no retiren los fondos destinados a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Finalmente, ha reconocido el valor de las personas que participan en la Global Sumud Flotilla, así como el de todas las iniciativas ciudadanas de la Flotilla de la Libertad que tienen como objetivo “establecer un corredor seguro hacía la Franja de Gaza para que pueda llegar la ayuda humanitaria”. Un debate que ha concluido con un minuto de silencio.

Acto en Canet

La Coordinadora en Apoyo al Pueblo palestino Camp de Morvedre también ha recordado la marcha prevista para este domingo día 5, en solidaridad con la flotilla humanitaria interceptada por el IDF y para solicitar el fin de las relaciones con el Estado de Israel.

Imagen de la pancarta colocada en una de las rejas del consistorio. / Mónica Arribas

La protesta partirá a las 11:30 horas desde la pérgola situada junto al Club Náutico de la playa de Canet d'En Berenguer, en el Paseo Nou de Octubre, y se dirigirá hasta el Port de Sagunt, entrando por la Avenida del Mediterráneo.

Entre otras medidas, los convocantes reclaman instar a la Generalitat y a la Diputación de Valencia a adoptar medidas concretas para hacer frente al genocidio y a sus terribles consecuencias, destinando recursos a la cooperación, reforzando la ayuda humanitaria y aplicando políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos.