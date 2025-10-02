Sagunt se convertirá en el epicentro del mundo fallero

Sagunt será el escenario del acto de "Homenaje y Despedida de las Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana 2025". El evento se llevará a cabo en el emblemático Teatro Romano a partir de las 11 horas.

Las Falleras Mayores de València 2025, Berta Peiró, como Fallera Mayor, y Lucía García, como Fallera Mayor Infantil, se despedirán del mundo fallero ante la presencia de 32 juntas locales de toda la Comunidad Valenciana.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado que la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS) haya tenido siempre sus objetivos claros, y uno de ellos era traer este evento a Sagunto: “Hace más de una década que Sagunto no era el epicentro del mundo fallero”. “Sagunto, por encima de todo, es capital cultural y estamos orgullosos y orgullosas de nuestras tradiciones”, ha añadido Moreno. Asimismo, el primer edil ha resaltado “que más de 30 federaciones de otros municipios de la Comunidad Valenciana vengan a Sagunt y lo hagan en un marco incomparable como es el Teatro Romano, lo que tendrá un impacto económico, de actividad y dinamización”.

Por otro lado, Darío Moreno ha asegurado que uno de los puntos fuertes de Sagunt para atraer este tipo de actos es que la gente “nos asocie a momentos felices de sus vidas”. “Este acto tiene un impacto potencial por lo que supone para nosotros en términos de autoexigencia, y en lo que supone por la imagen que vamos a dar a otros municipios”, ha añadido.

Sagunt sede

Por su parte, la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, ha aseverado que para la ciudad “es un orgullo acoger el homenaje de las Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana”. “Será un acto en el que reconozcamos a todas las personas que han representado al mundo fallero con orgullo y dedicación durante el ejercicio 2025”, ha añadido. La concejala ha detallado, además, los ámbitos en los que ha intervenido su departamento: “Hemos asumido la tramitación de permisos, de los trámites administrativos y diferentes gastos”.

El presidente de la FJFS, Hugo Morte, ha agradecido el apoyo y la ayuda del ayuntamiento, sin el que “no hubiera sido posible este acto”. Morte destaca dos beneficios del evento para la ciudad: por un lado, “posicionar a Sagunto como un referente en Fallas” y, por el otro, “la dinamización económica y el poner en valor una ciudad con un rico patrimonio histórico e industrial”.

Por último, ha destacado a las 30 comisiones de la FJFS, que serán “las verdaderas anfitrionas” del acto, y que estarán representadas por las falleras mayores de Federación Junta Fallera de Sagunt, 2025, Teresa Aparicio y Julia Palanca.

El evento contará con un desfile de más de 250 personas ataviadas con indumentaria valenciana desde los aledaños de la plaza Cronista Chabret hasta el Teatro Romano de Sagunt, acompañado por Dolçaina i tabal del Germans Caballer y la banda sinfónica Lira Saguntina. Una vez en el teatro, habrá música en directo y de danza a cargo de la compañía valenciana Marea Danza, con su espectáculo Roda.

En la presentación del evento han estado presentes el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; el presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto (FJFS), Hugo Morte; la Fallera Mayor Infantil de la FJFS de 2025, Julia Palanca; y otros miembros de la ejecutiva de la FJFS.