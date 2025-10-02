Sagunt da el paso definitivo para restringir las viviendas de uso turístico

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt está convocado este jueves a su sesión ordinaria de octubre, en la que se espera la aprobación definitiva de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá restringir la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). Se trata de cuatro cambios en su normativa urbanística, a los que, como informó en su momento Levante-EMV, ya se dio luz verde en forma de borrador después de su sometimiento al periodo de consultas y antes de su exposición pública durante 45 días, que se superó sin alegaciones.

Así y en respuesta a la nueva regulación autonómica establecida por el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, entre las modificaciones que se introducen en Sagunt hay dos que son las más significativas y que quedarán reflejadas en el PGOU mediante una disposición adicional, la décima, que recoge las los casos en los que estos apartamentos turísticos serán admisibles.

Excluidas en bajos

En las manzanas residenciales en las que la actual ordenación permita o tolere las viviendas en las plantas bajas, se mantendrá la posibilidad de implantar VUT, "respetando las exigencias, incluso excluyentes, que establezca la normativa sectorial en cada caso". En los edificios de pisos en altura, sin embargo, se excluirá expresamente que en los bajos de esos inmuebles se instalen este tipo de apartamento, salvo en Almardà, donde está permitido, según el expediente que se lleva a pleno.

Apartamentos turísticos en bajos del Port de Sagunt / Daniel Tortajada

Las limitaciones para el resto del municipio se justifican en que no es admisible "la opción de otro tipo de actividad económica en detrimento de la comercial clásica", con el riesgo de que el tejido urbano se quede sin estos "servicios de proximidad, que son esenciales en los procesos de formación de las ciudades", según señala el expediente.

Sin restricciones en alturas superiores

Esta restricción, según precisa la nueva disposición adicional, no afecta al resto de alturas de un edificio residencial, ya que "no se han observado efectos indeseados de carácter estructural que coarten esa libre opción de cada propietario individual".

Las VUT tampoco serán admisibles en ninguna zonificación terciaria, ni siquiera en aquellas donde se tolere el uso hotelero. Solo se permitirá en estas últimas, cuando se constituyan alojamientos en bloque o conjunto de apartamentos turísticos, consideración que tienen "los edificios o complejos integrados por apartamentos, villas, chalés, bungalows o similares que, con instalaciones o servicios comunes, sean destinados en más de un 50 % al tráfico turístico por una misma unidad de explotación, sin posibilidad de división de cada uno de los alojamientos en régimen de propiedad horizontal ni como inmueble registral independiente".

Sin bonificaciones

Además de otras restricciones más técnicas referidas a los "regímenes de condominio en la titularidad de una pluralidad con cuantificación asimilable al número de apartamentos del bloque o del conjunto", las modificaciones del PGOU también incluyen cuestiones terminológicas y precisiones sobre la posibilidad de acogerse a bonificaciones. En el primer caso, se reformulan las definiciones tanto de vivienda como de uso hotelero, mientras que en el segundo se niega expresamente a que las VUT puedan acogerse a las ventajas contempladas en la ordenanza hotelera en el contexto del déficit que padece Sagunt en este tipo de alojamientos reglados.

Soluciones habitaciones admisibles

En cualquier caso y pese al objetivo declarado de frenar la proliferación y crecimiento de los apartamentos turísticos que se extienden "de una forma muy intensa", el Ayuntamiento de Sagunt no pretende demonizarlos, al considerarlos "soluciones habitacionales admisibles, válidas, más asequibles y, en definitiva, alternativas para atender también la actual alta demanda de vivienda que existe".