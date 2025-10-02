Sagunt exporta sus proyectos verdes

Sagunt volvió a ser protagonista de uno de los principales encuentros en el ámbito estatal sobre la sostenibilidad, la movilidad y la digitalización, Greencities, que en esta edición se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El alcalde y el concejal en Greencities. / Ayuntamiento de Sagunt

La expedición munoicipal estuvo compuesto por el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, que formaron parte de un evento con 88 expositores, más de 200 entidades representadas de 25 países, un centenar de ciudades, 150 ponentes y cerca de 40 paneles temáticos.

Mesa de movilidad eléctrica

La presencia de Sagunt fue más allá al participar el alcalde en la mesa Movilidad eléctrica: impulso para la ciudad sostenible, que compartió con representantes de Irún o Málaga, según informan fuentes municipales.

En este foro, Moreno hizo un repaso de las iniciativas que se están llevando a cabo en la capital del Camp de Morvedre para promover la industria verde, la innovación urbana y la movilidad sostenible.

Experiencias

Además, el evento sirvió para compartir experiencias con los otros municipios presentes en Greencities y conocer soluciones innovadoras para implementar mejoras en la ciudad, según destacan desde el Ayuntamiento de Sagunt.