Sagunt exporta sus proyectos verdes
El alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Innovación, Toni Iborra, participaron en una nueva edición de Greencities
Sagunt volvió a ser protagonista de uno de los principales encuentros en el ámbito estatal sobre la sostenibilidad, la movilidad y la digitalización, Greencities, que en esta edición se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La expedición munoicipal estuvo compuesto por el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, que formaron parte de un evento con 88 expositores, más de 200 entidades representadas de 25 países, un centenar de ciudades, 150 ponentes y cerca de 40 paneles temáticos.
Mesa de movilidad eléctrica
La presencia de Sagunt fue más allá al participar el alcalde en la mesa Movilidad eléctrica: impulso para la ciudad sostenible, que compartió con representantes de Irún o Málaga, según informan fuentes municipales.
En este foro, Moreno hizo un repaso de las iniciativas que se están llevando a cabo en la capital del Camp de Morvedre para promover la industria verde, la innovación urbana y la movilidad sostenible.
Experiencias
Además, el evento sirvió para compartir experiencias con los otros municipios presentes en Greencities y conocer soluciones innovadoras para implementar mejoras en la ciudad, según destacan desde el Ayuntamiento de Sagunt.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores
- Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet
- El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Las primeras horas de la alerta roja dejan lluvia desigual en Morvedre
- Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: 'El peligro existe
- Original mapa del Port de Sagunt
- El recuerdo en el Port de Sagunt más amargo