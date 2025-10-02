Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagunt exporta sus proyectos verdes

El alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Innovación, Toni Iborra, participaron en una nueva edición de Greencities

Mesa de debate con la participación del alcalde de Sagunt.

Mesa de debate con la participación del alcalde de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Ángel Torres

Sagunt

Sagunt volvió a ser protagonista de uno de los principales encuentros en el ámbito estatal sobre la sostenibilidad, la movilidad y la digitalización, Greencities, que en esta edición se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El alcalde y el concejal en Greencities.

El alcalde y el concejal en Greencities. / Ayuntamiento de Sagunt

La expedición munoicipal estuvo compuesto por el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, que formaron parte de un evento con 88 expositores, más de 200 entidades representadas de 25 países, un centenar de ciudades, 150 ponentes y cerca de 40 paneles temáticos.

Mesa de movilidad eléctrica

La presencia de Sagunt fue más allá al participar el alcalde en la mesa Movilidad eléctrica: impulso para la ciudad sostenible, que compartió con representantes de Irún o Málaga, según informan fuentes municipales.

En este foro, Moreno hizo un repaso de las iniciativas que se están llevando a cabo en la capital del Camp de Morvedre para promover la industria verde, la innovación urbana y la movilidad sostenible.

Experiencias

Además, el evento sirvió para compartir experiencias con los otros municipios presentes en Greencities y conocer soluciones innovadoras para implementar mejoras en la ciudad, según destacan desde el Ayuntamiento de Sagunt.

