Estas son las exigencias de Canet tras el derrumbe en uno de sus colegios

Los desperfectos registrados en la zona recién ampliada de un colegio de Canet d’en Berenguer tras las lluvias de esta semana no impidieron que ayer se reanudara la actividad en el centro de forma parcial, después de que los daños llevaran este martes al ayuntamiento a suspender las clases.

Esa vuelta a la normalidad se produjo con áreas de acceso restringido temporalmente hasta su reparación y nueva inspección por parte del consistorio, como la rampa de conexión entre los edificios, junto a nuevas aulas de primaria o el tramo del pasillo en zona de nuevas aulas de primaria, unos lugares que fueron delimitados por vallas.

La vuelta a las aulas se realizó después de que ya hubiera sido reparada el mismo martes la gotera principal que ocasionó los daños más graves, pero quedaran por resolver otras filtraciones consideradas de carácter "menor" y "puntual", que iban a estar sometidas a "supervisión continua" por parte del ayuntamiento "hasta su total resolución", según fuentes municipales.

Recepción pendiente

El derrumbe se produjo cuando el ayuntamiento aún no había firmado la recepción final de la obra de ampliación y la intención municipal es realizar este trámite "una vez concluidas todas las reparaciones, se subsanen los daños y se realice una inspección completa". Mientras tanto, desde el consistorio se apunta que la empresa que realizó los trabajos (Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, S.A. -Tecopsa) es responsable de subsanar los desperfectos y custodiar el inmueble.