Albalat dels Tarongers abre sus puertas a los turistas
La localidad conmemoró el Día internacional del Turismo
Albalat dels Tarongers abrió sus puertas a los turistas para conmemorar el Día Internacional del Turismo. Una celebración que promovía la Diputació de València, a la que se sumaron varios municipios de la provincia, entre ellos esta localidad de la Baronia.
Más de una treintena de personas, algunas venidas hasta de Requena pudieron conocer los principales atractivos del municipio, así como sus bienes patrimoniales, acompañados de la misma alcaldesa, María Asensi y el concejal de Turismo y Cultura, Carlos Picón. Entre los puntos de interés que se dieron a conocer la Casa- Palau, el castillo del Piló, que está poniéndose en valor y la iglesia. A esto se sumó un recorrido por las calles más emblemáticas y una visita virtual al taller del pintor local, Joaquín Michavila, en la puerta del que fuera su estudio.
Economía local
Tras este recorrido, hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía y las pastas típicas de Albalat en el horno del pueblo.
La visita finalizaba con una comida, en este caso de olla tradicional, a las que se sumaron los vecinos y vecinas de la población. Al finalizar el evento, el ayuntamiento hizo entrega de una detalle a los turistas.
"Queremos agradecer a la diputación la oportunidad que nos ha dado de poder dar a conocer nuestro pueblo, nuestros principales atractivos turísticos y nuestro patrimonio, en una jornada además que ha permitido reactivar la economía local", afirmaba Picón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores
- Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet
- El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Las primeras horas de la alerta roja dejan lluvia desigual en Morvedre
- Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: 'El peligro existe
- Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda
- Canet inicia nuevas conexiones a la playa tras dos años de espera