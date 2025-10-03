Albalat dels Tarongers abre sus puertas a los turistas

Albalat dels Tarongers abrió sus puertas a los turistas para conmemorar el Día Internacional del Turismo. Una celebración que promovía la Diputació de València, a la que se sumaron varios municipios de la provincia, entre ellos esta localidad de la Baronia.

Más de una treintena de personas, algunas venidas hasta de Requena pudieron conocer los principales atractivos del municipio, así como sus bienes patrimoniales, acompañados de la misma alcaldesa, María Asensi y el concejal de Turismo y Cultura, Carlos Picón. Entre los puntos de interés que se dieron a conocer la Casa- Palau, el castillo del Piló, que está poniéndose en valor y la iglesia. A esto se sumó un recorrido por las calles más emblemáticas y una visita virtual al taller del pintor local, Joaquín Michavila, en la puerta del que fuera su estudio.

Los visitantes en la iglesia / Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers

Economía local

Tras este recorrido, hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía y las pastas típicas de Albalat en el horno del pueblo.

La visita finalizaba con una comida, en este caso de olla tradicional, a las que se sumaron los vecinos y vecinas de la población. Al finalizar el evento, el ayuntamiento hizo entrega de una detalle a los turistas.

"Queremos agradecer a la diputación la oportunidad que nos ha dado de poder dar a conocer nuestro pueblo, nuestros principales atractivos turísticos y nuestro patrimonio, en una jornada además que ha permitido reactivar la economía local", afirmaba Picón.