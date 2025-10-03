Gilet explora nuevos ritmos en un creativo festival

Gilet acogerá el I festival de músicaOtros ritmos de la Sierra Calderona. Una cita en la que "abordaremos otras narrativas, otros ritmos para hacer sentir y crear en las comunidades rurales", explicaban desde la organización. Una producción de La Mundial en colaboración con el Ayuntamiento de Gilet. "Se trata de un proyecto cultural, comunitario y creativo para seguir compartiendo el arte", añadían.

Del 3 al 5 de octubre tendrá lugar la primera edición ."Un encuentro en el que convergen las músicas del mundo y las actividades lúdicas y formativas para toda la familia, que llenarán el pueblo, la plaza y los parques de propuestas culturales gratuitas y de calidad, entendiendo la ocupación del espacio público a través del arte como una trobada transformadora y necesaria para la convivencia de los pueblos y todas las personas que lo habitan", afirmaban desde el festival.

Otro de los objetivos que tiene este festival es la "descentralización de la cultura de las grandes ciudades, para tejer y ofrecer propuestas contemporáneas y de calidad en entornos rurales, donde cada vez somos más personas jóvenes y familias que buscamos este espacio de expresión", apuntaban.

Cartel del festival / Ayuntamiento de Gilet

Programación

En la programación destacan las actividades infantiles musicales ofrecidas por Komba Educación, el concierto - taller de música cubana de Modo Libre, un concierto de Autana Trío, que propone el encuentro entre Brasil, Venezuela y Colombia a través de las raíces de la música; la representación del Congo que trae Doudou Nganga con su proyecto de Afro Jazz; Las Hijas de La Cumbia y el taller de Flamenco sin tacón y palmas por Palestina ofrecido por Noe Serranilla y actividad para todos los públicos en apoyo a la libertad del pueblo palestino.