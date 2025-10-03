Estos son los principales rostros de una fiesta al alza en Sagunt

Sagunt ya calienta motores para vivir su segundo fin de semana de las fiestas de los Moros y Cristianos, el momento cumbre de las celebraciones al aglutinar los actos más vistosos, especialmente la 'Entrà' del sábado donde todas las escuadras lucen trajes de gala y no solo los máximos representantes de cada bando, como ocurre en otras ciudades.

La cita, que convierte las calles en un espectáculo de música, espectacularidad y color, tiene este año a cinco protagonistas de excepción, que aquí te desgranamos.

Teresa Pérez Ferruses, Abanderada Mora (Almorávides)

A sus 29 años, esta maestra amante del tenis vive con intensidad el que será uno de los momentos más especiales de su vida festera. Teresa forma parte de la fiesta desde los cuatro años y este 2025 será la abanderada mora por la comparsa Almorávides.

“Para mí, la fiesta es pasión, historia y espectáculo”, resume. Reconoce estar nerviosa, consciente de la responsabilidad que conlleva el cargo, pero sobre todo espera con ilusión la Gran Entrada Mora, donde garantiza sorpresas y unos trajes que darán brillo a una jornada mágica. "Entiendo que la fiesta no pare de crecer en Sagunto y que cada año haya más expectación tanto en el público como en las propias comparsas", dice.

La abanderada y el capitán del bando moro. / Daniel Tortajada

Juan Antonio Pérez Pallarés, Capitán Moro (Almorávides)

Con 65 años y tras una vida profesional dedicada a la abogacía, Juan Antonio asume la capitanía mora con la serenidad de la experiencia. Afirma no tener nervios, sino ilusión, la misma que le movió en 2010 a unirse a los Almorávides, siguiendo la tradición familiar y que le hizo interpretar hace varios años 'el Despullament del moro'.

Define la fiesta con tres palabras: ilusión, música y hermandad, convencido de que su papel es dar voz y rostro a su comparsa. Además, destaca el ambiente familiar como el alma de estos festejos. "Es precisamente la familiaridad, las ganas de trabajar y el buen ambiente el que quiero que se traslade desde mi cargo de este año. La música peculiar de los actos de los Moros y Cristianos te atrapa y la hermandad es el alma de los Almorávides".

Sofía Caballer Moll, Capitana Cristiana (Jaume I)

Esta diseñadora de moda, de 26 años, repite experiencia como capitana junto a Gonzalo Ballester. Forma parte de la comparsa Jaume I desde los nueve años y asegura no estar nerviosa: “Es una fiesta que llevo dentro de mí”.

Define los Moros y Cristianos como familia, tradición e historia. "La familiaridad entre las comparsas es el motor de estas fiestas que unen la tradición y la historia como ninguna otra lo hace", opina. Al pensar en los actos, cree que todos "son especiales", pero espera con ganas las embajadas en el castillo de Sagunt, que este año volverán a celebrarse bajo la Puerta de Almenara, recuperando la esencia de este acto.

La abanderada y el capitán del bando cristiano. / Daniel Tortajada

Gonzalo Ballester Pérez, Capitán Cristiano (Jaume I)

A sus 23 años y vinculado profesionalmente al ámbito sanitario, Gonzalo vive con orgullo su segunda capitanía junto a Sofía Caballer. Se unió a la comparsa Jaume I tras acompañar a un amigo en su capitanía y desde entonces se siente parte de la familia festera. "Es todo un orgullo ostentar la capitanía cristiana junto a Sofía y volver a vivir este momento después de dos años. Sabemos que será diferente, pero lo exprimiremos al máximo", asegura.

Para él, la fiesta se resume en tres conceptos: tradición, fiesta y oólvora. Y aunque reconoce que siempre hay nervios, espera con ilusión la gran entrada, uno de los desfiles más esperados en la ciudad. "Ver lucir a tu comparsa de gala, las luces la carroza y la gente que nos espera en la calle para ver el gran desfile debe ser un momentazo y un privilegio hacerlo como Capitán".

La abanderada cristiana de la comparsa Llancers de Morvedre. / Daniel Tortajada

Sara Espinosa Vila, Abanderada Cristiana (Llancers de Morvedre)

Con solo 25 años y una vida ligada a los Moros y Cristianos, Sara cumple el sueño de ser abanderada en un año muy especial: el 35 aniversario de su comparsa, Llancers de Morvedre.

“Estoy impaciente por vivir las fiestas. Llevo mucho tiempo esperando este momento y lo vivo con ilusión y nervios a partes iguales”, confiesa. Para ella, la fiesta es tradición, cultura e identidad, y espera con especial emoción la ofrenda a la Virgen del Remedio. «Mi familia siente muchísima devoción por ella. Mi abuela fue dos veces festera y poder ofrendarle en esta ocasión para mi es todo un orgullo, sin duda lo haré en su honor", afirma, además de agradecer a sus padres "toda la ayuda y sobretodo, el apuntarme cuando era pequeña ya que gracias a ellos entré en esta comparsa que puedo llamar familia a día de hoy".