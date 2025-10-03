Unanimidad en Sagunt para reclamar que la arena dragada en Canet vaya a su costa norte

El Ayuntamiento de Sagunt reclamará al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que la arena procedente del dragado del puerto deportivo de Canet d’en Berenguer se destine "prioritariamente" a su costa norte y no a la playa sumergida del Port de Sagunt, como ha previsto Puerto Siles, según informó en exclusiva Levante-EMV.

El pleno municipal acordó esta medida por unanimidad, demandando que esa media de 10.000 m3 de sedimentos extraídos anualmente se lleve a las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, "gravemente afectadas por un proceso de regresión que amenaza con hacerlas desaparecer", como apuntan desde el grupo popular, que presentó la propuesta.

También se acordó reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ( Miteco) la adjudicación "inmediata" del proyecto para regenerar este tramo y la costa de Canet para garantizar “que las obras se ejecuten sin más retrasos”.

El texto salió adelante por unanimidad con una enmienda del PSOE-PSPV en la que solicitan a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que “se posicione y apoye esta solución”.

El portavoz popular, Ximo Catalán, explicó que “no tiene ningún sentido que se continúe vertiendo arena en zonas donde no existe la misma necesidad, mientras que nuestras playas del norte se encuentran en una situación crítica. Estamos hablando de un problema ambiental, social y económico que exige decisiones urgentes y responsables por parte del Ministerio”.

Regeneración

Catalán recordó que el proyecto de regeneración de estas playas ya cuenta con financiación europea y con todos los trámites técnicos superados, “pero la falta de avances está agravando la vulnerabilidad de nuestro litoral frente a los temporales”.

Además, subrayó la importancia de aplicar soluciones estructurales como arrecifes artificiales que garanticen una regeneración duradera frente a los temporales, en la línea de lo que demandan desde hace tiempo las asociaciones vecinales de Almardà, Corinto y Malvarrosa. Por eso, la corporación va a instar al Ministerio a promover la adopción de medidas de este tipo.

Coordinación entre municipios

Asimismo, resalta la necesidad de una actuación coordinada entre municipios vecinos; de ahí que pedirá al Ayuntamiento de Canet que reconozca "que ambos municipios comparten una grave problemática” en sus playas, por lo que "resulta imprescindible una actuación coordinada y una reivindicación conjunta ante las administraciones competentes con el objetivo de defender de manera más eficaz los intereses comunes de nuestro litoral”.

"Regresión crítica"

En la exposición de motivos de la moción se detalla que las playas del norte de Sagunt “sufren un proceso de regresión crítica” y se encuentran en el “límite de desaparición debido a la erosión acumulada, así como al efecto de los espigones de Almenara”.

Por ello, se considera que la arena del dragado debería recircular hacia estas playas para “priorizar la protección de las zonas que presentan una máxima urgencia ambiental”. Lo contrario, a juicio de la corporación “genera un trato desigual y contradictorio con las estrategias marinas de 2015, que establecían la retroalimentación natural desde el puerto de Canet hacía las playas del norte de Sagunto”.