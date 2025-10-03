Acuerdo laboral histórico en el Ayuntamiento de Sagunt

"Es un orgullo sacar adelante este acuerdo, después de mucho trabajo y consenso". Así cerró la concejala de Personal de Sagunt, María José Carrera, el debate que precedió a la aprobación plenaria de la relación de puestos de trabajo (RPT) del ayuntamiento, la Policía Local y el Consell Agrari, cuya revisión integral no se acometía desde 1998. La socialista, que agradeció este resultado a los sindicatos, el departamento Recursos Humanos y la confianza del resto del equipo de gobierno, destacó que esta es la herramienta "adecuada" para la "ordenación" de la plantilla al servicio del consistorio, con el fin de "optimizar la gestión municipal".

La delegada reconoció que se trataba de un tema "enquistado", que durante casi tres décadas había sido objetivo de revisiones parciales, que no solo no dieron respuesta fiel a "los cambios de naturaleza social, tecnológica, normativa y organizativa", sino que "desvirtuaron el régimen retributivo, generando diferencias entre puestos afines". Así, Carrera celebró este paso "esencial hacia la modernización, eficiencia y equidad" en la gestión de los recursos humanos de la administración local, entre cuyos "objetivos primordiales" señaló la regularización de los salarios, "asegurando una mayor coherencia interna y transparencia".

Votación de la RPT. / M.M.C.

Esta RPT, acordada a principios de verano en la mesa de negociación y que en el pleno recibió el apoyo del gobierno local (PSPV y EU-Podem), con la abstención del PP, Vox y Compromís y el voto en contra de IP, "clarifica los organigramas departamentales y las jerarquías internas, adecuando su estructura a las actuales áreas y concejalías, lo que facilita la coordinación, mejora la toma de decisiones y evita duplicidades", según insistió Carrera. La mayor movilidad dentro del ayuntamiento y la consiguiente flexibilidad fue otra de las ventajas de este acuerdo, según la concejala.

Jubilaciones previstas

La socialista también se refirió al número "muy significativo" de jubilaciones previstas en los próximos años, de ahí que "sea necesaria una apuesta decidida por la renovación de determinados perfiles profesionales". A la hora de aportar cifras, apuntó que la nueva RPT pasará de 486 puestos estructurales a 464, una vez integrados los 27 del Consell Agrari. Y es que se amortizan 42 plazas, que estaban vacantes, y se crean 18. De este conteo, precisó, queda al margen la Policía Local, que "mantiene el número de efectivos" y cuya negociación "se ha desarrollado de forma diferenciada, como consecuencia de las singularidades propias de su labor".

En el turno de réplicas, Roberto Rovira (EU-Podem) reconoció el "ingrato" trabajo de la delegada de Personal, a quien felicitó por hacer posible "el cumplimiento de un compromiso que venía de la anterior legislatura". El concejal admitió también que era el momento de poner fin a 27 años de "parches" y señaló la RPT como "un documento marco que sirve de guía para el futuro y está vivo, porque se irá adaptando a la realidad de la gestión municipal".

En el bando de las abstenciones, Ximo Catalán (PP) reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por alcanzar este acuerdo, pero lamentó que no se hubiera tratado en una asamblea de trabajadores, mientras que Alejandro Vila (Vox) se quejó del poco tiempo que se había dado a la oposición para estudiar el expediente y plantear propuestas.

Críticas

El más beligerante fue Manuel González (IP), quien destacó la posición contraria del sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Sagunt, Intersindical; censuró que haya funcionarios a quienes no se informara de cómo queda su puesto; desveló algunos reparos del secretario; cuestionó que el expediente no contara con un informe económico completo y denunció que las designaciones de las nuevas jefaturas de área "serán a dedo".

En el cierre del debate, Carrera aseguró que se había contado en todo momento con la oposición, pero que solo IP había pedido acceso al documento aprobado en junio en la mesa sindical. Al segregacionista le acusó de "no tener ni idea" de cómo funciona la administración, ya que "Intersindical solo mostró su desacuerdo con la parte del ayuntamiento, pero lo importante es que se alcanzó un acuerdo en la mesa de negociación". De la repercusión económica aseguró que está "perfectamente cuantificada", al tiempo que señaló que los reparos del secretario quedan superados "por el acuerdo sindical y político". También precisó que las designaciones serán por concurso y que cada sindicato ya había celebrado su asamblea para ratificar el consenso.

Necesidades de la ciudadanía

Más allá de estas polémicas, la concejala de Personal mostró su satisfacción porque estas modificaciones en el régimen laboral municipal "son el reflejo de la adaptación a las necesidades de la ciudadanía".