Dos citas con la música en Morvedre

Los amantes de la música tienen dos citas en la comarca este fin de semana, de entrada libre, dentro de la XXII Campaña de Intercambios Musicales de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).

La Unión Musical Porteña y la banda de la Unión Musical de Marratxí (Mallorca) ofrecerán un concierto a las 19:30 horas en el Auditorio de Canet.

Este domingo, 5 de octubre, a las 19:00 horas, la Iglesia del Salvador de Sagunt será escenario de un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Lira Saguntina y la Orquesta Enrique Soriano del Centre Artístic Musical de Moncada.

En él, interpretarán piezas de renombrados compositores como Vivaldi, David Edwin Stone, Karl Jenkins, Michael McLean y Enrique Granados.