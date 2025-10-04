Dos citas con la música en Morvedre
La banda de la Unión Musical Porteña y la orquesta de la Lira Saguntina actúan este fin de semana
Los amantes de la música tienen dos citas en la comarca este fin de semana, de entrada libre, dentro de la XXII Campaña de Intercambios Musicales de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).
La Unión Musical Porteña y la banda de la Unión Musical de Marratxí (Mallorca) ofrecerán un concierto a las 19:30 horas en el Auditorio de Canet.
Este domingo, 5 de octubre, a las 19:00 horas, la Iglesia del Salvador de Sagunt será escenario de un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Lira Saguntina y la Orquesta Enrique Soriano del Centre Artístic Musical de Moncada.
En él, interpretarán piezas de renombrados compositores como Vivaldi, David Edwin Stone, Karl Jenkins, Michael McLean y Enrique Granados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores
- Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet
- El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Las primeras horas de la alerta roja dejan lluvia desigual en Morvedre
- Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda
- Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: 'El peligro existe
- Acuerdo laboral histórico en el Ayuntamiento de Sagunt