De cent en cent
Morts, robatoris i estafes al Sagunt de fa cent anys
Visita a Segart de 75 xiquets de la colònia escolar d’Albalat dels Tarongers
El mes començava amb un crim succeït a la capital. Tingué ressò a causa de la vinculació de la víctima amb la localitat. El prestador José Capilla Issac, pare del torero El Chatet, va ser tirotejat després de tornar de Sagunt. Havia estat cobrant el lloguer d’unes cases de la seua propietat. Una altra desgràcia fou l’aparició d’un mort en l’escullera de Sagunt. Es tractava d’un nàufrag. Ho contava El Correo de la Mañana el 8 d’agost. També cal destacar que l’obrer José García López, de 43 anys, va tindre un accident. Li passà en eixir del treball el dissabte 8 d’agost, quan anava a pescar. De camí, es va adormir en les vies del ferrocarril. Un tren el va atropellar. L’ingressaren en l’Hospital Provincial. El pronòstic era molt greu, com escrivia el Diario de Valencià el 13 d’agost.
Diverses notícies curtes ompliren les pàgines de la premsa. La Libertad del 18 d’agost feia públic el nomenament del subdirector mèdic de sanitat exterior per a Sagunt–Canet. Es deia Ángel Vinuesa Álvarez. El 20 d’agost Las Provincias esmentava que havia millorat d’una greu malaltia Teresa Agudo, muller del delegat governatiu. El mateix dia anunciava el naixement «de un robusto niño», fill del metge Antonio Blanco. El capità Marcelino Pérez tornava de Marroc per a vore la família. El 28 d’agost el governador feia públic que es faria una estació permanent de telègrafs a Sagunt.
Jonegada
Els bous van ser protagonistes el diumenge 9 d’agost. En Las Provincias es relatava que el borrianenc Juan Membrado Monot va torejar 3 jònecs de la ramaderia del marqués de Domeq. Segons el corresponsal, la lídia fou bona.
Un destacat reportatge aparegut en Las Provincias el 23 d’agost aprofitava per a conéixer millor la realitat de Sagunt. Mostrava els personatges i entitats històriques. Dedicava un article al delegat governatiu, el militar Julian Losada Ortega. Es deia que havia aconseguit grans obres per a la ciutat i la comarca. Es feia especial menció de les activitats del tinent alcalde Baltasar Palanca. Es lloava Finita Agramunt Villar, filla del jutge de la localitat.
Vista escolar a Segart
Una visita escolar es va fer a la xicoteta població de Segart. La narrava el corresponsal de Las Provincias el 28 d’agost. Uns 75 xiquets de la colònia escolar d’Albalat dels Tarongers hi anaren el 25 d’agost amb el director Salvador Peris Penella. Foren rebuts pel coadjutor Gaspar Batalla Monzó. Amb ell, estaven el mestre nacional i alcalde d’Albalat dels Sorells Vicente Carrera Garcés i el seu germà, el coadjutor de Foios Francisco Carrera. Tots dos estiuejaven allí. Caminaren per les muntanyes i visitaren la fonteta de Sant Josep. En l’església, els joves del poble els cantaren. Van aconseguir «enternecer al auditorio».
Els robatoris i les estafes foren notícies. En la casa de Pedro Peña Mora del carrer Pacheco 50, entraren uns lladres. Ell estava estiuejant fora. Ho relatava La Correspondencia de Valencia el 28 d’agost. El mateix dia, anunciava que s’havia detingut Evaristo Falerni Onticoni per fer-se passar per representant de licors i estafar els comerciants. Un articulista del diari Las Provincias del 27 d’agost es queixava que els robatoris eren possible per la falta d’enllumenat públic, a causa de la concessió que s’havia donat «para favorecer a ciertos amigos».
Peña Ciclista Excursionista
La notícia esportiva va ser la celebració d’un esdeveniment esportiu per part de la Peña Ciclista Excursionista del Sr. Blasco. Volia recaptar fons per a la prova estatal València–Castelló–València.
En setembre les fadrines feren la festa a Estivella amb l’advocació de la Mare de Déu dels Dolors. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim De cent en cent.
