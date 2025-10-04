La distinción al cronista de Quartell no esquiva la polémica

El nombramiento del fallecido cronista oficial de Quartell, José Vicente Marqués, como hijo predilecto no se libra de la polémica. La portavoz del PP, Eva Vilar, denuncia la "grave falta de transparencia e irregularidades" de la alcaldesa, Cristina Marqués, a la hora de instruir el procedimiento, mientras que la mandataria defiende su "estima" y la del gobierno local por la figura del catedrático de Filosofía, así como "el intento de cumplir con las exigencias legales" para otorgarle esta distinción.

La popular lamenta que haya tenido acceso al expediente dos meses después de haberlo solicitado, a pesar de que el plazo que marca la normativa es de cinco días. Vilar añade que "ahora entendemos la demora, porque hemos comprobado las excusas sin fundamento y datos erróneos transmitidos a la prensa por parte de la alcaldesa" para justificar que la moción aprobada en marzo de 2024 todavía no se haya hecho efectiva.

La concejala del PP insiste en que "dijo que el retraso se debía a la entrada y salida de secretarios, pero este argumento no se sostiene porque la titular de la plaza cesó un año después" de que el pleno diera luz verde a la propuesta. Vilar apela a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) para apuntar que "el procedimiento debe iniciarse mediante una resolución de alcaldía, con designación de instructor. Cristina Marqués dijo que el expediente estaba abierto y completado a falta de un último trámite, pero, a día de hoy, no consta ninguna resolución en el libro oficial".

Proceso bloqueado

La portavoz popular añade que, "cuando preguntamos en el pleno, no obtuvimos respuesta y ahora entendemos que fue porque el proceso está bloqueado". Eva Vilar compara este retraso con la decisión "unilateral" de dar el nombre de Anna Lluch, "una persona ajena el municipio, a un edificio público, sin procedimiento ni votación plenaria", vulnerando, según denuncia, la LRBRL, y demostrando "su gestión arbitraria y opaca".

"Quartell merece un gobierno que respete la legalidad, las instituciones y a su ciudadanía. Exigimos transparencia, rigor administrativo y respeto por los procedimientos democráticos", añade la concejala del PP.

Admiración

La alcaldesa, por su parte, ha precisado a preguntas de Levante-EMV algunas de las afirmaciones de la oposición. "Todos los vecinos y las vecinas, excepto, al parecer, el grupo popular, saben de la admiración y el sincero aprecio que siento por José Vicente Marqués", como demuestra la organización de las jornadas que se le dedicaron, con la participación del grupo de cronistas del Camp de Morvedre y sus compañeros del IES Honori Garcia.

Cristina Marqués añade que "no pretendo eximir ninguna responsabilidad con el expediente administrativo, pero ni la alcaldesa ni el equipo de gobierno somos los responsables de avanzar en el procedimiento", así que el cronista "será nombrado hijo predilecto en el pleno, cuando se concluya el expediente y el informe de secretaría". Sobre los detalles del expediente, la alcaldesa apunta que "el informe del instructor está hecho por parte de los cronistas del Camp de Morvedre y el registro está en el ayuntamiento".

Falta de respeto

Así, la mandataria señala que "decir que el equipo de gobierno de Quartell esconde o incumple con Marqués, no solo no se sostiene, sino que muestra una falta de respeto con el cronista, que nunca quiso generar conflictos en el municipio".

Homenaje

Marqués también precisa que "no hemos nombrado a Anna Lluch hija predilecta, sino que otorgamos su nombre a un espacio en el que se desarrollan todo tipo de actividades y que la gente está supercontenta de disfrutar". La alcaldesa añade que es un homenaje a la prestigiosa oncóloga "que ha atendido a muchísimas mujeres de Quartell".