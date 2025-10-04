Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESPECIAL 9 D'OCTUBRE

Estivella prepara una jornada de germanor i festa

El municipi celebra el 9 d’Octubre amb una visita a El Puig, un dinar de paella, i una vesprada de música i diversió

Visita a les Corts Valencianes amb motiu del 9 d’Octubre, en 2024. / ED

Teresa Giménez

Estivella

Estivella ha preparat una programació especial per a commemorar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. La celebració arrancarà el pròxim 8 d’octubre amb la pujada a la muntanya de la Patà, situada en el nucli urbà d’El Puig, que deu el seu nom a la llegenda segons la qual el cavall de Jaume I va donar una puntada en el sòl del pujol i va fer brollar l’aigua. En la part superior de la muntanya es troben les restes del castell que va exercir un paper fonamental en la conquesta de València. En acabar, es visitarà el monestir de Santa Maria del Puig, fundat per voluntat del rei Jaume I el Conqueridor en 1240. Les inscripcions estan obertes fins al dilluns, a la biblioteca municipal, amb un preu de 3 euros i esmorzar a càrrec de l’ajuntament.

Pel que fa al dia gran, el dijous 9 d’octubre, començarà amb un esmorzar popular a les 10 hores, organitzar per AECC i els Festers d’Estivella 2026. Al llarg del matí, hi haurà paradetes i tallers infantils (Cáritas, AECC i Protecció Civil). A les 12 hores, tindrà lloc la cercavila amb la Unió Musical Cultural d’Estivella.

En acabar, des de les 14.30 hores, els veïns i veïnes d’Estivella podran participar en el dinar de paella, picadeta i bingo, organitzat pels festers, a la Plaça del Rei Jaume. Amb un preu de 8 euros, els tiquets ja estan a la venda, i es poden aconseguir en El Forn de Begoña, Suma o el Forn San José. La vesprada continuarà amb una festa junt a l’Ajuntament amb el Dj Gayer, des de les 17.30 hores, i un berenar de xocolate i coques, per les Dones d’Estivella.

