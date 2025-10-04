ESPECIAL 9 D'OCTUBRE
Estivella prepara una jornada de germanor i festa
El municipi celebra el 9 d’Octubre amb una visita a El Puig, un dinar de paella, i una vesprada de música i diversió
Estivella ha preparat una programació especial per a commemorar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. La celebració arrancarà el pròxim 8 d’octubre amb la pujada a la muntanya de la Patà, situada en el nucli urbà d’El Puig, que deu el seu nom a la llegenda segons la qual el cavall de Jaume I va donar una puntada en el sòl del pujol i va fer brollar l’aigua. En la part superior de la muntanya es troben les restes del castell que va exercir un paper fonamental en la conquesta de València. En acabar, es visitarà el monestir de Santa Maria del Puig, fundat per voluntat del rei Jaume I el Conqueridor en 1240. Les inscripcions estan obertes fins al dilluns, a la biblioteca municipal, amb un preu de 3 euros i esmorzar a càrrec de l’ajuntament.
Pel que fa al dia gran, el dijous 9 d’octubre, començarà amb un esmorzar popular a les 10 hores, organitzar per AECC i els Festers d’Estivella 2026. Al llarg del matí, hi haurà paradetes i tallers infantils (Cáritas, AECC i Protecció Civil). A les 12 hores, tindrà lloc la cercavila amb la Unió Musical Cultural d’Estivella.
En acabar, des de les 14.30 hores, els veïns i veïnes d’Estivella podran participar en el dinar de paella, picadeta i bingo, organitzat pels festers, a la Plaça del Rei Jaume. Amb un preu de 8 euros, els tiquets ja estan a la venda, i es poden aconseguir en El Forn de Begoña, Suma o el Forn San José. La vesprada continuarà amb una festa junt a l’Ajuntament amb el Dj Gayer, des de les 17.30 hores, i un berenar de xocolate i coques, per les Dones d’Estivella.
- Sagunt y Tráfico intensifican la búsqueda de más de 400 infractores
- Las lluvias provocan desprendimientos y la suspensión de clases en un colegio de Canet
- El empresario del Garbí cierra con vehemencia sus más de 10 años como concejal
- Una empresa de Sagunt sale al rescate de un proyecto enquistado desde hace dos años
- Las primeras horas de la alerta roja dejan lluvia desigual en Morvedre
- Alerta Roja en Valencia | Darío Moreno, alcalde de Sagunt: 'El peligro existe
- Crimen sin resolver en Port de Sagunt: Qué le pasó a Loli Paul Sesé en el lugar donde una placa la recuerda
- Canet inicia nuevas conexiones a la playa tras dos años de espera