Viviendas turísticas: Sagunt no descarta más restricciones

El pleno de Sagunt dio luz verde, con los votos favorables del gobierno local (PSPV y EU-Podem), IP y Compromís y las abstenciones de PP y Vox, a las modificaciones del planeamiento que restringen las viviendas de uso turístico (VUT).

Planta baja con apartamentos turí­sticos en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El delegado del área y portavoz socialista, Javier Raro, apuntó que estos cambios responden «a la necesidad de adaptarse al nuevo marco normativo aprobado por la Generalitat» y «regular» este tipo de apartamentos, aunque reconoció también que «en la ciudad no tenemos una saturación» de estos pisos, al estar registrados «legalmente» cerca de 600, según apuntó. Raro insistió en que las VUT «no suponen en este momento un gran problema», aunque adelantó que «iremos más lejos si las viviendas turísticas van a peor».

Oficina de vivienda

Antes, la concejala de Compromís, Maria Josep Soriano, había celebrado que se requiera tanto el visto bueno de la comunidad de propietarios como un plan de evacuación para autorizar este tipo de apartamentos, aunque aprovechó el debate para denunciar que la oficina municipal de vivienda «está saturada», así que reclamó la asignación de más personal.

Bajos improductivos

También Vox tomó la palabra en este punto para mostrar su desacuerdo en que no se permitan VUT en las plantas bajas de la mayoría de edificios residenciales, donde hay previstos comercios. Tomás Serrano defendió que «muchos de esos bajos comerciales son improductivos y no nos parece adecuada la paralización de una actividad económica alternativa, que podría liberar los apartamentos turísticos en altura, que potencialmente generan más molestias».