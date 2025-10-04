Tensión en Sagunt en torno al 'basurazo' pese las bonificaciones

El ‘basurazo’ volvió a ser protagonista de un tenso debate plenario en Sagunt, pese a que la propuesta del gobierno local estaba centrada en la introducción de nuevas bonificaciones con el objetivo de rebajar el impacto de esta tasa que para este 2025 se incrementó más de un 113 %.

El punto se inició con el habitual buen talante del concejal de Hacienda, Toni Iborra, quien explicó las principales modificaciones de esta ordenanza fiscal sobre la recogida y el transporte de los residuos sólidos urbanos. El cierre, sin embargo, también a cargo del socialista, fue un duro ataque contra el concejal de IP, Manuel González, y la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, a quienes, especialmente esta última, reprochó querer aprovechar los «minutos de gloria» durante el pleno, cuando «ni ha aparecido en las cuatro comisiones en las que se ha tratado este tema. Sin dedicarle tiempo ni trabajo es difícil entender las cosas».

Toni Iborra muestra un gráfico durante el debate sobre el 'basurazo'. / M.M.C.

Y es que la valencianista había tildado la redacción de la ordenanza de «improvisada» y «una falta de respeto a la ciudadanía», además de lamentar que «han conseguido demonizar una tasa ambiental». Picó también había reclamado una auditoría externa para estudiar la legalidad del ‘basurazo’.

Batalla administrativa

González, por su parte, había insistido en su propuesta de bonificar la basura por un consumo responsable del agua, además de reiterar las críticas manifestadas desde que hace poco más de un año se aprobó la tasa. El segregacionista, que advirtió de la posibilidad de «cargarnos administrativamente» la ordenanza, también lamentó que a la ciudadanía no se le hayan dado las mismas facilidades que a los comerciantes para bonificar el recibo desde este mismo año.

Mientras IP y Compromís votaron en contra, PP y Vox se abstuvieron. Estos últimos, en palabras de Alejandro Vila, justificaron que no podían ir en contra de la rebaja y destacaron que el gobierno local había dado participación a la oposición en estas modificaciones, aunque insistieron sobre la justificación de que esta subida era una obligación marcada por Europa y Madrid, que los impulsores habían sido «sus compañeros socialistas».

Tasa de cobertura

Los populares, mientras, lamentaron, la «capacidad de este gobierno de disfrazar sus acciones, que solo persiguen recaudar más», según Sara Cañada. La concejala desveló en esta línea que «las bonificaciones de las tasas no afectan al grado de cobertura, así que, si la única voluntad hubiera sido cumplir la ley -que obliga a que el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos se financie íntegramente con los recibos- de podrían haber aplicado reducciones para bajar la tasa al mínimo». Cañada apuntó que «lo que hay detrás de esta ordenanza es que el alcalde cree que en Sagunto la presión fiscal es baja».

Bonificaciones de hasta el 50 %

Antes de recordar que el ‘basurazo’ responde a la «obligación de cumplir la ley para evitar sanciones», Toni Iborra desgranó algunos detalles de la ordenanza para el próximo año, cuando el servicio costará 5,3 millones de euros y el recibo por vivienda se mantendrá en los 111 euros anuales, con la posibilidad de rebajarse en un 40 %. Mientras los recibos de los demás epígrafes podrían bonificarse hasta un 50 %, el concejal de Hacienda reconoció que «esta ordenanza está viva y sigue abierta a mejoras orientadas al pago por generación».

Reducciones en 2025

Antes de las reducciones del próximo año y según ha podido saber Levante-EMV, en este 2025 ya se han aplicado bonificaciones. Concretamente, 7.929 usuarios se han beneficiado de esta rebaja, fundamentalmente por el uso de los ecoparques, que han reducido el pago en casi 132.000 euros, lo que supone una media de 16,62 euros por recibo.