Moros y Cristianos de Sagunt: Así se presentan sus días grandes

Los festejos de los Moros y Cristianos de Sagunt llegan hoy a su punto culminante con la 'Entrà Mora i Cristiana' tras el 'Despullament del Moro' protagonizado ayer por Ángel Murillo y la ofrenda a la Virgen del Remei.

Un total de diez bandas procedentes de toda la Comunitat Valenciana participarán en esa 'Entrà' incluyendo una que viene directamente de Alicante, especializada en marchas moras. En total serán 300 músicos los que pondrán el sonido a este acto que comenzará a las 19:30 horas desde la calle Valencia, por el Camí Reial, la plaza Cronista Chabret (Glorieta) y la calle Faura.

La previsión para esta edición de 2025 es que se aumente ligeramente el número de participantes en ambos bandos pues, según el presidente de la Asociación de fiestas de Moros y Cristianos de Sagunt, Patrick Salvador, “cada vez las diferentes comparsas reciben más solicitudes para formar parte de ellas y, aunque tenemos muchos niños apuntados, mantenemos la puerta abierta para que se sumen todos los que quieran pues son el futuro de la fiesta”.

En total, este año se esperan 20 escuadras incluyendo una doble invitada de Cocentaina, en concreto la filà Mudéjares.

Sin desvelar los detalles más sorprendentes de este vistoso y colorido acto, adelanta que “habrá espectáculos de fuego y caballos que dejarán con la boca abierta a los asistentes”. También afirma que la Entrà "concluirá con una escuadra especial muy llamativa que aconsejo que nadie se la pierda".

Embajadas

El colofón de los actos llegará este domingo con la representación de las Embajadas, que volverán a hacerse en la puerta de Almenara en el Castillo a partir de las 12:30 horas en esta edición en la que el bando moro está representado por Juan Antonio Pérez Pallarés y por su hija y abanderada, Teresa Pérez Ferruses mientras, en el bando cristiano, sus máximos representantes son Gonzalo Manuel Ballester Pérez y Sofía Caballer Moll y por la comparsa Llancers de Morvedre la abanderada es Sara Espinosa Vila.