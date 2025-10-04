Nuevo control en tiempo real del Marjal dels Moros
Es la segunda zona que contará con equipos de monitorización de la Conselleria de Medio Ambiente
El Marjal dels Moros de Sagunt va a estar más controlado gracias a un equipo de monitorización colocado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que permitirá contar con datos en tiempo real de su temperatura y oxígeno, entre otros valores.
Este es el segundo espacio natural que contará con este dispositivo, tras l'Albufera, como han explicado desde el departamento autonómico. Sin embargo no será el único pues la iniciativa se enmarca dentro del plan de instalación de equipos de monitorización en parques naturales y espacios protegidos de alto valor ecológico.
Como explican desde la onselleria, algunos parámetros clave en estos espacios presentan fuertes variaciones estacionales e incluso diarias, lo que exige disponer de datos en continuo.
Ahora, esto se está haciendo posible porque, como admiten desde la Conselleria, "gracias a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se está implantando una red de seguimiento automático mediante sondas que registran de forma continua estos parámetros en los humedales de mayor protección (Ramsar, RN2000 y zonas húmedas catalogadas)".
Tal y como ha explicado el conseller Vicente Martínez Mus, la nueva Red Ramsar de la Generalitat de seguimiento automático que ya está siendo instalada permitirá “detectar alteraciones para poder actuar de inmediato ante episodios como las intensas lluvias y otros fenómenos meteorológicos extremos, garantizando su funcionamiento óptimo y su estado de conservación”. El mecanismo, en algunos casos, incluso podrá informar de la profundidad de los humedales.
En fase de pruebas
Martínez Mus ha detallado que esta red de vigilancia está en fase de pruebas pero ha destacado que, con esta red de seguimiento mediante sondas, "logramos modernizar y hacer más eficiente la gestión del medio natural. Es una inversión directa en la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los valencianos", ha concluido el titular de Medio Ambiente.
