El ayuntamiento urge a climatizar los centros educativos de Sagunt

La situación de diversos centros educativos ha llevado al Ayuntamiento de Sagunt a instar a la Generalitat Valenciana a “agilizar con carácter urgente” la elaboración del Plan de Climatización anunciado en septiembre de 2025 para estas instalaciones, así como el Plan de Mejora de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas existente.

La medida se acordó en el pleno después de realizarse de forma conjunta por los dos grupos municipales que forman parte del equipo de gobierno, PSOE y EU-Podem, tras las recientes quejas sindicales y de asociaciones de padres y madres del alumnado hechas públicas por Levante-EMV. El concejal de Educación, Raúl Palmero, fue el encargado de presentar un texto que contó con enmiendas de modificación de PP, Vox y Compromís per Sagunt, pero fue aprobado por unanimidad.

Palmero lo justificó en las altas temperaturas que se están registrando en muchos colegios y en que "unos diez" aún no son accesibles.

Además de reclamar las obras para mejorar la climatización y la accesibilidad de los centros, la corporación acordó coordinarse con la Conselleria de Educación para elaborar un diagnóstico de necesidades por municipios. De este modo, se podrá decidir qué actuaciones priorizar en base a las carencias de los centros más vulnerables de cada localidad.

En la exposición de motivos se explica que los centros educativos de Sagunt y el resto de la Comunidad Valenciana no se han adaptado para hacer frente a las consecuencias del cambio climático: “El alumnado sufre durante los horarios lectivos altas temperaturas en las aulas, unas condiciones que dificultan el aprendizaje y la concentración, pero que también ponen en riesgo la salud y el bienestar”.

Respecto al asunto de la accesibilidad, en la moción se detalla que es otro reto pendiente: “Es inaudito que en pleno 2025 los colegios y los institutos no cuenten con ascensores y rampas o que presenten barreras arquitectónicas para una persona en silla de ruedas”.

Tres proyectos concedidos

También se recuerda que el ayuntamiento tiene concedidos tres proyectos del Pla Edificant en los CEIP Baladre, Maestro Tarrazona y Montíber para la mejora de la ventilación (que no para su climatización), así como para la instalación de ascensores. Según se afirma en el texto aprobado: “Son unas actuaciones insuficientes con las que se dejan fuera muchos otros centros de nuestro municipio que necesitan urgentemente estas intervenciones”.

Desde el consistorio se recuerda que el pasado 18 de septiembre el alcalde y el concejal de Educación mantuvieron una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación. “En el encuentro se volvió a solicitar la ejecución de las obras de climatización y accesibilidad en todos los centros educativos de la ciudad”, recoge el documento. Asimismo, se informa de que la demanda municipal es que las obras sean ejecutadas directamente por la Conselleria para agilizar trámites y reducir plazos de ejecución.

También se ve “urgente" la medida "no solo en la ciudad de Sagunto, sino en toda la Comunidad Valenciana”.