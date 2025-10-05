Así ha sido el adiós de las Falleras Mayores de Comunitat Valenciana en Sagunt

El homenaje y la despedida de las Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana 2025 ha llenado hoy de color, vistosidad y ambiente las principales de Sagunt desde buena mañana.

Las Falleras Mayores de València 2025, Berta Peiró y la pequeña Lucía García, han dicho adiós a su año más especial junto a 32 juntas locales de toda la Comunitat Valenciana en un lugar cargado de historia que fue, además, el primero de España en ser declarado monumento nacional en 1896: El Teatro Romano.

Este enclave que cada año acoge la exaltación de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt ha vuelto a ser preparado de forma minuciosa con tal de acoger este acto y lograr así «posicionar» la ciudad como todo un referente de esta fiesta que tanta tradición tiene en sus dos núcleos de la población.

Antes de dirigirse hasta el Teatro Romano, Berta y Lucía han hecho una parada en el ayuntamiento, donde han firmado en el Libro de Honor de la ciudad.

El alcalde, Darío Moreno y la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez las han recibido junto a otros miembros de la corporación municipal, las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) de 2025 y 2026, Teresa Aparicio y Julia Palanca más Noa Barea y Ana Martínez, así como integrantes de la FJFS y de la Junta Central Fallera (JCF).

No han faltado las representantes de las 30 comisiones de la Federación Junta Fallera de Sagunt de 2025, así como del 2026.

Tras esa recepción oficial se han dirigido al Teatro Romano acompañadas de la música de 'Dolçaina i tabal' de Germans Caballer y de la banda de la Lira Saguntina. Ya en el monumento nacional, además del espíritu fallero, las artes escénicas han sido protagonistas gracias a la compañía valenciana Marea Danza, con su espectáculo Roda.

Las Falleras Mayores, sobre el escenario del Teatro Romano. / Levante-EMV

El broche final lo ha puesto una gran mascletà en la céntrica plaza Glorieta.