Arrancan con un contratiempo las esperadas obras en la presa de Algar

Las esperadas obras que permitirán almacenar más agua en la presa de Algar de Palància han arrancado al fin con más de año y medio de retraso respecto al calendario previsto pues, como informó Levante-EMV, se adjudicaron en diciembre de 2023 a la empresa Pavasal por casi 989.000 euros.

Estos trabajos impulsados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzaron el pasado 13 de septiembre con el fin de continuar el refuerzo de la Acequia Mayor de Sagunt a su paso por el embalse. Este inicio se produjo tras sortear todo tipo de obstáculos inesperados y, tan solo poco más de quince días después, han empezado a sufrir los inconvenientes de iniciar las obras de cara al otoño, justo la época donde siempre han abundado más las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana.

Precisamente, el pasado lunes se encontraron con la alerta roja por lluvias intensas decretada por la Generalitat Valenciana. Este imprevisto, como explican desde la CHJ a preguntas de este diario, hizo paralizar los trabajos iniciados dentro del vaso del embalse y esperar a que el terreno se secara lo suficiente para permitir de nuevo la entrada de maquinaria.

Hasta entonces, los operarios se centraban en reacondicionar un camino situado dentro del pantano pues quedó destrozado con anteriores lluvias y es el único acceso hasta el lugar donde se debe iniciar la actuación: El sifón que cruza el cauce junto al azud romano existente 800 metros aguas arriba de la presa de Algar. Desde ese punto donde acabó la intervención en 2016, las tareas permitirán continuar la adecuación de la Acequia Mayor hasta el lugar que alcanza la cota 200.

Maquinaria en la presa. / Levante-EMV

El objetivo final de la intervención es proseguir esa obra con la misma dinámica que entonces: El refuerzo del terraplén exterior con la realización de muros de escollera en el tramo en el que el canal discurre muy cercano al cauce, así como la realización de un camino de servicio exclusivo para mantenimiento y limpieza de la acequia.

Un año de ejecución

Para todo esto, el plazo de ejecución inicial es de un año. Ahora solo se espera que no haya muchos más imprevistos como los que dilataron el inicio de la obra, primero ante la exigencia de un seguimiento arqueológico; luego, ante la presencia de una pareja de águila perdicera (Aquila fasciata), especie incluida como “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluida en la categoría “En Peligro de Extinción” del Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas; y, más tarde, ante las fuertes lluvias de marzo que dejaron inundado el camino de acceso.

Tras la alerta roja, también se espera que tampoco se den más casos como el de 2015 cuando varios camiones que trabajaban en la presa se vieron atrapados por una repentina crecida del río y sufrieron numerosos daños materiales. Aún así, desde la CHJ recuerdan que muchos de estos trabajos se desarrollarán dentro del vaso del embalse, con lo que tienen claro que esa situación de parálisis en caso lluvias fuertes "se va a repetir cada vez que haya precipitaciones de entidad".